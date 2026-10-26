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Geleneksel şifa pratikleriyle bütüncül sağlık Sakarya'da masaya yatırıldı

Sakarya'daki söyleşide Ayten Dide Uzunlar, bitkisel kullanımdan nefes ve ses uygulamalarına dek geleneksel yöntemlerin günlük sağlıktaki yerini paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Geleneksel şifa pratikleriyle bütüncül sağlık Sakarya'da masaya yatırıldı

Adapazarı'nda kültür-sanat etkinliği:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen söyleşi, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, geleneksel ve tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarını gündeme taşıdı ve yoğun ilgiyle izlendi.

Ele alınan konular:

Programın konuşmacısı, uygulayıcı ve eğitmen olarak tanınan Ayten Dide Uzunlar ("Kadim Hemşire") oldu. Uzunlar; bitkilerin geleneksel kullanımı, nefes çalışmaları, ses ve titreşim uygulamaları ile doğu tıbbının temel yaklaşımlarını ele alarak bu yöntemlerin dayandığı prensipleri katılımcılarla paylaştı.

Sunum boyunca geleneksel şifa pratiklerinin bilimsel ve kültürel bağlamları vurgulandı; uygulayıcı perspektifinden günlük hayatta uygulanabilecek basit yöntemlere dair bilgiler verildi ve bütüncül sağlık anlayışının birey yaşamındaki yansımalarına dikkat çekildi.

Gündelik yaşama yansımalar:

Uzunlar, doğal tedavi ve tamamlayıcı uygulamaların yalnızca semptomları yönetmekle kalmayıp yaşam tarzı ile ilişkilendirildiğinde daha etkili olabileceğini belirtti. Konuşmada; nefes tekniklerinin, bitkisel uygulamaların ve ses-titreşim çalışmalarının rutin bakım ve stres yönetiminde nasıl yer alabileceği üzerinde duruldu.

Etkinlik, geleneksel yöntemlerin günümüz sağlık anlayışındaki rolünü sorgulayan ve bütüncül yaklaşımları teşvik eden bir platform sundu. Katılımcılara aktarılan bilgiler, bu alandaki uygulama ve eğitimin önemini bir kez daha ortaya koydu.

SAKARYA&#039;DA DÜZENLENEN KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA &quot;GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KADİM ŞİFANIN...

SAKARYA'DA DÜZENLENEN KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KADİM ŞİFANIN İZİNDE" BAŞLIKLI SÖYLEŞİ ADAPAZARI KÜLTÜR MERKEZİ'NDE (AKM) GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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