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Antalya'da cumhuriyet kutlaması sokaklara taşınıyor: fener alayı ve Semicenk konseri

Antalya, 29 Ekim'de Konyaaltı Varyant'ta başlayacak fener alayıyla sokaklara bayrak coşkusu taşıyacak; akşam Cumhuriyet Meydanı'nda Semicenk konseriyle kutlama tamamlanacak.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Antalya'da cumhuriyet kutlaması sokaklara taşınıyor: fener alayı ve Semicenk konseri

Antalya'da kutlama programı:

Antalya, Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünü 29 Ekim Perşembe günü geniş katılımla kutlayacak. Etkinlikler, saat 18.00'de Konyaaltı Varyant'ta başlayacak fener alayıyla start alacak ve Antalyalılar ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkacak.

Fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak; akşam saat 20.00'de aynı meydanda düzenlenecek Semicenk konseriyle kutlama doruğa ulaşacak. Belediye organizasyonu, şehir genelinde cumhuriyet coşkusunu ortaklaşa yaşatmayı hedefliyor.

Başkan vekilinden davet:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, tüm Antalyalıları Türk bayraklarıyla fener alayına ve ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Semicenk konserine davet etti. Özdemir, konuşmasında cumhuriyetin ortak değerlerine ve bağımsızlık ruhuna vurgu yaparak aydınlık yarınlara olan inancı paylaştıklarını belirtti.

Ulaşım ve ücretsiz hizmetler:

29 Ekim boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine ait otobüsler ile ANTRAY ücretsiz hizmet verecek. Belediyenin ücretsiz ulaşım kararı, vatandaşların etkinliklere katılımını kolaylaştırmayı ve toplu kutlamaları desteklemeyi amaçlıyor.

Etkinlik programı, hem sokak yürüyüşü hem de meydandaki konserle Cumhuriyet coşkusunu gün boyu sürdürecek şekilde planlandı. Vatandaşlar, programın başlamasından önce meydan ve güzergâh bilgilerini takip ederek katılımlarını organize edebilir.

ANTALYA&#039;DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, FENER ALAYI VE SEMİCENK KONSERİYLE KUTLANACAK (ARŞİV)

ANTALYA'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, FENER ALAYI VE SEMİCENK KONSERİYLE KUTLANACAK (ARŞİV)

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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