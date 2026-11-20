Devir teslim töreni yapıldı:

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi gerçekleşti. Betül Akın'ın istifasının ardından, AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan Osman Arslan, parti binasında düzenlenen törenle ilçe başkanlığını devraldı.

Tören ve katılımcılar:

Devir teslim törenine, AK Parti Ayvalık önceki dönem İlçe Başkanı Ali Gür ile AK Parti Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Bedriye Baysal da katıldı. Tören partililerin katılımıyla parti binasında gerçekleştirildi ve görevin resmiyet kazanması sağlandı.

Devreden ve devralanın mesajları:

Görevini devreden Betül Akın, yeni ilçe başkanına ve oluşturacağı yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti. Görevi devralan Osman Arslan ise Akın'a, bugüne kadar parti teşkilatına ve Ayvalık'a sunduğu hizmetler için teşekkür ettiğini belirtti.

Devir teslim töreniyle birlikte AK Parti Ayvalık İlçe Teşkilatı'nda Osman Arslan dönemi resmen başlamış oldu ve yeni yönetimin oluşmasıyla ilçe çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.

BETÜL AKIN GÖREVİNİ OSMAN ARSLAN’A DEVRETTİ