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Saha seferberliği: 60 bin personel göreve devam ediyor

Bakan Çiftçi, tüm Türkiye'de 60 bin personelin görev başında olduğunu; 865 kişinin tahliye edildiğini ve 2 yapı ile 5 köprünün yıkıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Elif Demir

Saha seferberliği: 60 bin personel göreve devam ediyor

bakanın açıklaması:

Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye’de 60 bin personelimiz görevi başında" diyerek, merkezden sahaya kadar geniş bir organizasyonun çalıştığını bildirdi. Bakanın sözleri, arama-kurtarma ve tahliye operasyonlarının koordineli şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

hasar ve tahliye bilançosu:

Bakanın paylaştığı verilere göre 865 kişi tahliye edildi; ayrıca 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Açıklama, hasar tespit ve tahliye çalışmalarının sürmekte olduğunu gösteriyor.

saha organizasyonu ve destek:

Çiftçi, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" ifadelerini kullanarak devletin lojistik ve insani destek sağladığını belirtti. Bakanlığın yönlendirmesiyle sahada görev yapan personelin, öncelikli olarak can güvenliği ve tahliye işlemlerine odaklandığı ifade edildi.

Bakan Çiftçi: &quot;Tüm Türkiye&#039;de 60 bin personelimiz görevi başında&quot;

Bakan Çiftçi: "Tüm Türkiye'de 60 bin personelimiz görevi başında"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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