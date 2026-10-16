Uygulama zamanıdır: Yumaklı'dan biyoçeşitlilik için somut adım çağrısı

Yumaklı COP17'de Türkiye'nin yaklaşımını anlattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erivan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı (COP17) kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi ve Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına, FAO öncülüğünde kutlanan 'Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle!' temasını tebrik ederek başlayan Yumaklı, Kunming‑Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi kabulünün üzerinden dört yıl geçtiğini ve artık bu vizyonun sahada somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Kunming‑Montreal ve uygulamaya geçme vurgusu:

Yumaklı, Kunming‑Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve doğayı korumak için ortak bir yol haritası sunduğunu belirtti. Ancak asıl görevin bu ortak vizyonu somut uygulamalara ve kalıcı sonuçlara dönüştürmek olduğunu ifade etti. Bu dönüşüm için finansmana ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması, kapasite geliştirme imkânlarının artırılması ve bilimsel ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Yumaklı, özellikle gelişmekte olan ülkelerin hedeflerine ulaşabilmesi için uluslararası desteğin artırılmasının önemine değindi ve ülkelerin farklı koşullarının göz önünde bulundurulmasının, hakkaniyet ile ortak sorumluluk anlayışının esas alınmasının gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin konumunu hatırlatarak, ülkenin üç biyocoğrafik bölgenin kesişiminde yer alması sayesinde zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyledi ve bu zenginliği korumayı gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Doğa ve kalkınma politikalarının bütünleşmesi:

Yumaklı konuşmasında, doğanın korunması ile sürdürülebilir kalkınmanın birbirine alternatif değil, birbirini tamamlayan hedefler olduğunu vurguladı. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin korunmasını yalnızca çevre politikalarının değil, kalkınma politikalarının da ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarını söyledi. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi bozulmasının birbirine bağlı küresel sınamalar olduğuna dikkat çekti ve bu alanlardaki uluslararası çabaların birbirini tamamlamasının önemini vurguladı.

Türkiye'nin ulusal düzeyde attığı adımlara da değinen Yumaklı, 'Bu anlayışla, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planımızı, Kunming‑Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi ile uyumlu şekilde güncelliyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca 12. Kalkınma Planı kapsamında doğal ekosistemlerin korunması, bozulan alanların iyileştirilmesi ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı hedeflerinin politika metinlerine yansıtıldığını belirtti; sulak alanların restorasyonu, erozyonla mücadele, ormanların korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını bu çabaların önemli unsurları olarak sıraladı.

Uluslararası iş birliği ve gelecek gündemi:

Bakan, Rio Sözleşmeleri arasındaki sinerjinin güçlendirilmesinin dönüştürücü bir etki yaratacağını söyledi ve bu yılın üç Rio Sözleşmesi'nin Taraflar Konferanslarının düzenlendiği önemli bir yıl olduğunu hatırlattı. Ardından Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 gündemine değinerek, Antalya'da düzenlenecek toplantıyı 'Uygulama COP'u' olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Yumaklı, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması, arazi ve gıda güvenliği arasındaki sinerjiyi güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti ve 'Artık taahhütleri somut sonuçlara dönüştürme zamanıdır' mesajını yineledi.

Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Yumaklı, doğanın korunmasının yalnızca çevresel bir mesele olmadığını; toplumsal refahın, dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel gereği olduğunu vurguladı. Bunun gıda güvenliği, su kaynakları, sağlık ve ekonomik refahla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek biyolojik çeşitlilik kaybının ekosistemler üzerindeki baskıyı artırdığını ve kırılganlıkları derinleştirdiğini anlattı. Ayrıca başarılı olmanın, verilen sözlerle değil, doğada ve insanların yaşamlarında oluşturulan somut ve kalıcı sonuçlarla ölçülmesi gerektiğini ifade etti.

Yumaklı, Türkiye'nin ortaklık geliştirdiği 'Afrika'nın Büyük Yeşil Duvar Girişimi' örneğini de anlatarak, ekosistem restorasyonunun yerel geçim kaynaklarını destekleme ve toplumsal dayanıklılığı güçlendirme potansiyelini gösterdiğini söyledi. Konuşmasını, Erivan'dan Antalya'ya taşıyacakları mesajla sonlandıran Yumaklı, 'Türkiye, bu doğrultuda tüm ortaklarıyla iş birliği yapmaya ve deneyimlerini paylaşmaya hazırdır' dedi ve COP31'te taahhütlerin uygulamaya dönüştürülmesi hedefini yineledi.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ERMENİSTAN’IN BAŞKENTİ ERİVAN’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ 17. TARAFLAR KONFERANSI’NA KATILDI.