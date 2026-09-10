Akademi ve sektör el ele: Türk Telekom ile İbn Haldun Üniversitesi yetenek odaklı eğitim protokolü

Türk Telekom ve İbn Haldun Üniversitesi arasında eğitim ortaklığı

Türk Telekom ile sosyal bilimlere odaklanan İbn Haldun Üniversitesi, çalışanların ve genç yeteneklerin gelişimini desteklemeyi hedefleyen bir Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı. Protokol, kurumlar arasında bilgi paylaşımını ve uygulama odaklı eğitim tasarımını öne çıkaracak ortak çalışmalar içeriyor.

İş birliği çerçevesinde, üniversite akademisyenleri ile Türk Telekom konu uzmanları birlikte eğitim programları geliştirecek; şirket çalışanlarının mesleki, kişisel ve liderlik yetkinliklerini artırmaya yönelik içerikler hayata geçirilecek. Aynı zamanda sektör deneyimleri öğrencilerle doğrudan paylaşılacak, akademik çalışmalar sektör içgörüleriyle beslenerek uygulamaya dönük bir yaklaşım benimsenecek.

protokolün kapsamı:

Protokol kapsamında planlanan başlıca alanlar şunlar olacak: eğitim ve gelişim programlarının akademisyen desteğiyle hazırlanması, şirket uzmanlarının üniversitedeki çalışmalara katkı sunması ve öğrencilerle deneyim paylaşımı. Bu yapı sayesinde hem kurum içi yetkinlikler güçlendirilecek hem de gençlerin kariyer yönelimleri somut sektör verileri temelinde şekillenecek.

İş birliği, Türk Telekom’un yaşam boyu öğrenme, sürdürülebilir yetenek gelişimi ve güçlü işveren markası hedefleriyle örtüşürken; üniversitenin küresel araştırma vizyonunu sektör deneyimiyle buluşturarak ortak fayda üretmesi amaçlanıyor.

liderlik ve yetenek ekosistemine katkı:

Üniversite öğrencileri, sektörün güncel beklentilerini yakından görme ve kariyer hedeflerini daha bilinçli belirleme fırsatı bulacak. Akademi ve sektör arasında kurulan köprü, bilgi birikiminin daha uygulanabilir hale gelmesini ve karar süreçlerinin bu doğrultuda zenginleşmesini hedefliyor.

"Genç yeteneklerin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmasına katkı sağlıyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, "Şirket olarak, bu yolculukta en stratejik unsurlardan birinin insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi milli sorumluluklarımız arasında görüyor, gençlere yapılan her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin milli teknoloji vizyonuna katkı sunma hedeflerimiz kapsamında, akademinin derin bilgi birikimi ile sektörümüzün küresel deneyimini bir araya getirerek insanımızın gelişimine yatırım yapmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde çalışanlarımızın gelişim yolculuğunu akademik perspektiften desteklerken, genç yeteneklerin geleceğin kritik yetkinlikleriyle erkenden buluşmasına katkı sağlayarak, geleceğin dünyasına yönelik güçlü bir öğrenme ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. İbn Haldun Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu protokol, bilgi ve deneyimin ortak bir değere dönüştüğü, akademi ve sektör arasında güçlü bir köprü kuran stratejik bir adım olacak. Üniversitelerle kurduğumuz bu bağ ile hem çalışanlarımızın gelişimini destekliyor hem de milli değerlerimizden güç alan geleceğin yetkinlikleriyle donanmış nitelikli gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Şirket olarak, önümüzdeki dönemde de stratejik üniversite iş birliklerini çeşitlendirip yaygınlaştırarak ülkemizin yetenek ekosistemine ve ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde değer katmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Dönüşüme yön verecek insanı yetiştirmeyi önemsiyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Üniversite olarak, dönüşüme yön verecek insanı yetiştirmeyi önemsiyoruz. Teknolojinin çalışma hayatını hızla değiştirdiği bir dönemde, düşünme ve karar verme becerileri daha belirleyici hâle geliyor. Eğitimi, mesleki donanımla birlikte etik sorumluluğu ve toplumu anlama kabiliyetini geliştiren bir süreç olarak ele alıyoruz. Farklı kültürleri buluşturan uluslararası ortamımız ve çok dilli eğitimimiz, gençlerimizin kendi değerlerinden güç alarak dünyayı yakından tanımasına zemin hazırlıyor. Şirket ile imzaladığımız protokol kapsamında akademisyenlerimizin birikimini çalışanların gelişimine taşıyacağız. Bu çerçevede hazırlanacak programlarla, katılımcıların karşılaştıkları meseleleri daha geniş bir perspektiften değerlendirmelerine ve liderlik becerilerini ilerletmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Sektör uzmanlarının paylaşacağı deneyimler de üniversitemizdeki öğrenme ve araştırma süreçlerini besleyecek. Bizim için bu tür ortaklıkların başarısı, kazanılan bilginin daha sağlıklı kararlara ve kalıcı bir öğrenme kültürüne dönüşmesiyle ölçülür. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine hizmet edecek bu ortaklığın her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN(SOLDA) - İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ATİLLA ARKAN(SAĞDA)