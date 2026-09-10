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Canik'ten üniversiteye ilk adım atan tüm öğrencilere burs sözü

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeden ilk kez üniversite kazanan tüm öğrencilere burs verileceğini ve ödemelerin aylık olarak yapılacağını duyurdu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Canik'ten üniversiteye ilk adım atan tüm öğrencilere burs sözü

Canik'ten üniversiteyi ilk kez kazananlara kapsamlı burs desteği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilçeden ilk defa üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını açıkladı. Sandıkçı, eğitimi destekleyen uygulamalı programlardan finansal yardıma kadar kapsamlı bir yaklaşımı sürdürdüklerini vurguladı.

Eğitim destekleri ve kapsamı:

Belediyenin yürüttüğü çalışmalar, gençleri yenilikçi teknolojilerle tanıştıran uygulamalı ve ücretsiz eğitim programlarını da kapsıyor. Sandıkçı, "Üniversiteyi kazanan Canikli gençlerimiz için burs desteği geleneğimize devam ediyoruz" sözleriyle geleneğin sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca bu destekle hem öğrencilerin hem de ailelerin eğitim harcamalarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başvuru ve ödeme süreci:

Sandıkçı, başvuruların tamamlanmasının ardından aylık periyodlar halinde burs ödemelerinin gençlerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Şehir ve üniversite ayrımı yapılmaksızın Canik'ten ilk defa üniversite kazanan her öğrencinin kapsam dahilinde olacağı tekrarlandı. Başvuru detayları ve süreçle ilgili bilgi, Canik Belediyesi'nin çözüm merkezi üzerinden erişilebilir durumda.

Belediye yetkilileri, bu uygulamanın gençlerin eğitim yolculuğunda ailelerle birlikte sürdürülen bir destek olduğunu ve her yıl projelere yenilerini eklemeye devam ettiklerini kaydetti.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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