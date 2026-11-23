Karabük Üniversitesi'nde yapay zekâ araçlarının kullanımı eğitimi tamamlandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademik personeline yönelik düzenlenen 'Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı Eğitimi' tamamlandı.

Eğitimde, üretken yapay zekâ teknolojilerinin akademik araştırma ve eğitim süreçlerinde nasıl kullanılabileceği uygulamalı biçimde ele alındı.

eğitim içeriği ve uygulamalar:

Programda etkili istem (prompt) yazımı, fikir oluşturma ve yapay zekâ araçlarından amaca uygun çıktılar elde etme yöntemleri örneklerle gösterildi. Literatür taraması, bilimsel yayınların incelenmesi ve araştırma süreçlerinin planlanmasında kullanılabilecek araçlar aktarıldı.

Eğitimi verenler arasında Prof. Dr. Hakan Kutucu, Dr. Öğr. Üyesi İsa Avcı, Öğr. Gör. Dr. Deniz Tanır, Öğr. Gör. Dr. Cumhur Torun, Öğr. Gör. Dr. Hacer Kübra Sevinç, Öğr. Gör. Fatih Halıcı ve Arş. Gör. Kadriye Öz yer aldı.

etik, güvenlik ve sorumluluklar:

Söz konusu eğitimde, yapay zekâ tarafından üretilen bilgilerin bilimsel kaynaklarla doğrulanması, kaynak güvenilirliğinin korunması ve akademik çalışmalarda yapay zekâ kullanımının beyan edilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılara, hatalı bilgi ve gerçekte bulunmayan kaynak üretimi gibi risklere karşı eleştirel değerlendirme sorumluluğu hatırlatıldı.

Ayrıca bilgi güvenliği ve veri gizliliği önlemleri tartışıldı; yayımlanmamış akademik çalışmaların, araştırma verilerinin, kurumsal belgelerin ve kişisel bilgilerin üçüncü taraf yapay zekâ sistemleriyle paylaşılmaması gerektiği, paylaşım zorunluysa alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Eğitim, yapay zekâ araçlarının akademik çalışmalara bilimsel güvenilirlik, etik sorumluluk ve veri güvenliği ilkeleri doğrultusunda entegre edilmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN "YAPAY ZEKA ARAÇLARININ KULLANIMI EĞİTİMİ" TAMAMLANDI.