İznik Belediyesi sosyal belediyecilik sıralamasında öne çıktı

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 13-18 Kasım 2026 tarihlerinde yürütülen "Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Sosyal Belediyecilik Algısı" araştırmasında, 30 büyükşehirde toplam 14 bin 700 katılımcı ile belediyelerin sunduğu sosyal destek ve hizmetlere ilişkin değerlendirmeler toplandı. Araştırmada vatandaşlara, "İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu sosyal destek ve hizmetleri değerlendirdiğinizde, belediyenize kaç puan verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların verdiği puanlama sonucunda İznik Belediyesi, 10 üzerinden 8,2 ortalama puan alarak büyükşehir ilçe belediyeleri arasında Türkiye üçüncüsü oldu. Araştırmada birinci Esenler Belediyesi 9,1, ikinci Erdemli Belediyesi ise 8,5 puan aldı.

Sahada uygulanan hizmetlerin kapsamı:

İznik Belediyesi, araştırmada elde edilen bu başarıyı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli destekler, ilçedeki aşevi aracılığıyla yılın 365 günü sürdürülen sıcak yemek hizmeti ve farklı gruplara yönelik sosyal çalışmalarla ilişkilendiriyor. Belediyenin insan odaklı yaklaşımı, hem gündelik yardım hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye odaklanan uygulamalar üzerinden vatandaşa ulaşıyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada sosyal belediyeciliği toplumsal dayanışmanın ve gönül belediyeciliğinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini vurguladı ve şöyle dedi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyeciliği yalnızca yol, altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret görmedik. Bizim için belediyecilik, hemşehrilerimizin iyi gününde de zor gününde de yanında olabilmektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunmak, onların taleplerine çözüm üretmek ve ilçemizde dayanışma kültürünü güçlendirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. 30 büyükşehirde 14 bin 700 vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, İznik Belediyemizin sosyal belediyecilik alanında Türkiye üçüncüsü olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıyı, hemşehrilerimizin belediyemize duyduğu güvenin ve yürüttüğümüz çalışmaların vatandaşlarımız nezdindeki karşılığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, İznik’te hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendirerek ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizlere güvenen kıymetli İznikli hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

İznik Belediyesi elde ettiği bu dereceyle sosyal belediyecilik çalışmalarını vatandaş memnuniyetiyle buluşturmaya devam edeceğini, paylaşma ve dayanışma esaslı hizmet anlayışını sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı önceliklendireceğini belirtiyor.

İZNİK BELEDİYESİ, ORC ARAŞTIRMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN "BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK ALGISI" ARAŞTIRMASINDA TÜRKİYE GENELİNDE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.