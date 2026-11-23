SANKO Üniversitesi rektöründen 24 kasım mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlere yönelik saygı ve teşekkür duygularını paylaştı. Mesajında eğitimin ve öğretmenlerin toplumdaki yerine vurgu yaparak bu mesleğin taşıdığı sorumluluğu ön plana çıkardı.

öğretmenin toplumsal rolü:

Prof. Dr. Dağlı, eğitimin temelinde sevgi, emek, sabır ve fedakarlığın bulunduğunu ifade etti. Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda geleceğin mimarları ve toplumun gelişimine yön veren rehberler olduğunu belirtti.

Büyük özveriyle görev yapan öğretmenlerimiz, yarınlarımızı inşa eden en güçlü rehberlerimizdir sözleriyle öğretmenlerin üstlendiği rolün altını çizdi.

anma ve kutlama:

Dağlı, mesajında Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle andığını belirtti. Ayrıca bu kutsal mesleğe gönül veren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dilekleriyle kutladı.

Yayımlanan mesaj, öğretmenlerin toplumsal gelişimdeki merkezi rolünü bir kez daha hatırlatırken mesleğe duyulan saygı ve takdiri ifade etti.

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. DAĞLI: "BÜYÜK ÖZVERİYLE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİMİZ, YARINLARIMIZI İNŞA EDEN EN GÜÇLÜ REHBERLERİMİZDİR"