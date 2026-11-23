Murat Germen İlkokulu'nda vefa buluşması

Murat Germen İlkokulu, kuruluşunun 90. yılı anısına düzenlenen vefa programında okula yıllarca emek veren emekli öğretmenleri bir araya getirdi. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı ve geçmiş yıllara ait anılar paylaşıldı.

Hatıralar anı defterine yazıldı:

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen törende katılımcılar, okulun tarihine tanıklık eden anılarını ve düşüncelerini anı defterine yazarak ölümsüzleştirdi. Eski öğrencilerden sınıf anılarına kadar pek çok hatıra satırlara yansıdı.

Teşekkür ve geleneksel ikram:

Murat Germen İlkokulu Müdürü Bahri Kasımoğlu, günün anlam ve önemine vurgu yaparak programa katılan emekli öğretmenlere ve organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen 90. Yıl Komisyonu üyelerine teşekkür etti. Etkinlik sonunda katılımcılara geleneksel olarak pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Okulun 90 yıllık eğitim geçmişine katkı sunan emekli öğretmenlerin bir araya geldiği program, hatıra ve teşekkürlerle sona erdi.

MANİSA’DA 90 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP MURAT GERMEN İLKOKULU, KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA OKULDA GÖREV YAPMIŞ EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ VEFA PROGRAMINDA BİR ARAYA GETİRDİ. DUYGU DOLU ANLARIN YAŞANDIĞI BULUŞMADA EMEKLİ ÖĞRETMENLER, ANI DEFTERİNE DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ YAZARAK OKULUN TARİHİNE İZ BIRAKTI.