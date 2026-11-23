Erasmus+ projesinin ilk ulusötesi toplantısı gerçekleştirildi

Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ Projesi kapsamında İspanya’nın Córdoba kentinde düzenlenen ilk ulusötesi toplantıda yer aldı. Toplantı, 7-8 Ekim 2026 tarihlerinde PODERO T&R ev sahipliğinde iki gün boyunca sürdü ve proje ortakları bir araya gelerek programın ilerleyişini değerlendirdi.

Toplantının gündemi ve yürütülen çalışmalar:

Program süresince ortaklar, projenin mevcut durumunu değerlendirmek ve ilerleyen aşamalar için ortak yenilik oturumları düzenlemek üzere kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Oturumlarda proje hedefleri, uygulanacak yöntemler ve iş birliği mekanizmaları ele alındı; eğitim ve araştırma kurumları çalışmalarda aktif rol üstlendi.

Katılımcılar ve roller:

Toplantının yürütücüsü Performare olurken, organizasyona Türkiye’den Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İspanya’dan Zaragoza Üniversitesi, Portekiz’den Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa ve İtalya’dan ITIS "S. Cannizzaro" Colleferro katıldı. Ortak kurumlar, iki günlük program boyunca proje etkinliklerine katkı sağlayarak ileriye dönük iş birliği planlarını netleştirdi.

ODUNPAZARI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA İSPANYA'NIN CRDOBA KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTISINDA YER ALDI.