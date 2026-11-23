ulusal listede yer almanın anlamı:

Gurmex tarafından hazırlanan Türkiye’nin En İyi Esnaf Lokantaları listesinde 81 il arasına giren Anne Sofrası Ev Yemekleri, Kars’ın gastronomi kültürünü ülke çapında temsil etti. Bu seçimin, kentin uzun yıllardır süregelen lezzet geleneğinin ve yerel emek anlayışının dikkat çekmesine yol açtığı belirtildi.

günlük emek ve mutfak disiplini:

İşletmeci Nurkan Yavuz gün daha ağarmadan işyerinin kapılarını açıyor ve yemekleri bizzat kendi elleriyle hazırlıyor. Anne Sofrası, hazır ürünlerden uzak durarak ev mutfağının sıcaklığını ve samimi sunumunu korumaya odaklanıyor; hazırlık, pişirme ve sunumun her aşamasında özen ön planda tutuluyor.

kars mutfağını görünür kılmak:

Listenin sosyal medyada duyurulması, yalnızca işletmenin değil Kars’taki benzer esnaf lokantalarının da gastronomi alanında daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı. Bu görünürlük, Anne Sofrası’nın kentin lezzet durakları arasındaki konumunu pekiştirirken, yerel mutfağın tanıtımına da yeni bir ivme kazandırdı.

81 İLİN EN İYİ ESNAF LOKANTALARI LİSTESİNDE KARS’IN ANNE SOFRASI DA YER ALDI(KARS-İHA)