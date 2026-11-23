Gürbüz'ün 24 Kasım mesajı:

MTK Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin rolüne dikkat çekti. Gürbüz, 'Geleceği inşa eden en büyük güç, öğretmenin emeği ve ışığıdır' sözleriyle eğitimin taşıyıcı unsurunun öğretmenler olduğunu vurguladı.

Mesajında eğitimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, aynı zamanda düşünen, sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler yetiştirmenin temelini oluşturduğunu belirten Gürbüz, öğretmenlerin bu süreçte rehberlik ve özveriyle hareket ettiğini ifade etti.

MTK Koleji'nin vizyonu:

Gürbüz, MTK Kolejinin eğitim anlayışının merkezine öğretmenleri koyduğunu anlattı ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda bilimin ve aklın rehberliğinde nesiller yetiştirmenin önemine işaret etti.

Şu ifadeleri paylaştı: 'Bir ülkenin geleceği, sınıflarında yetişen nesillerle; o nesillerin geleceği ise öğretmenlerinin bilgisi, emeği, sevgisi ve yol göstericiliğiyle şekillenir. Biz MTK Koleji olarak eğitimi; düşünen, sorgulayan, araştıran, üreten, özgüvenli ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek olarak görüyoruz. Bu vizyonun merkezinde her zaman öğretmenlerimiz yer alıyor. Güçlü bir eğitim, güçlü bir gelecek; güçlü bir gelecek ise idealist, donanımlı ve özverili öğretmenlerle mümkündür.'

Kutlama ve teşekkür:

Mesajının sonunda Gürbüz, ülkenin geleceğine emek veren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü saygı, sevgi ve minnetle kutladı ve öğretmenlerin toplum için taşıdığı değere dikkat çekti.

MTK KOLEJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ ÖZDEN GÜRBÜZ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ÖĞRETMENLERİN GELECEĞİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ.