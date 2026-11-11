Şebeke yatırımıyla enerji dönüşümü: Uludağ Enerji COP31'de dijitalleşme ve yeşil finansmanı öne çıkardı

Şebeke yatırımıyla enerji dönüşümü: Uludağ Enerji COP31'de vurgular

Uludağ Enerji, COP31 kapsamında yaptığı sunum ve açıklamalarla elektrik dağıtım altyapısının enerji dönüşümündeki merkezi rolünü öne çıkardı. Şirketin CEO'su Sinan Öktem, 2026 hedefleri, dijitalleşme ve iklim değişikliğine dayanıklı şebeke gerekliliği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplamda 5 milyondan fazla aboneye hizmet veren şirket, bölgedeki sorumluluk ve yatırım gereksinimlerine dikkat çekti.

10,7 milyar TL'lik yatırım planı:

Uludağ Enerji, 2026 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı yaklaşık 10,7 milyar TL tutarındaki yatırımla şebeke kapasitesini artırmayı, mevcut altyapıyı yenilemeyi ve modernize etmeyi hedefliyor. Şirketin hizmet bölgesinde 80 bini aşkın kilometrelik şebeke hattı bulunuyor; bu ağın enerji arz güvenliği ve artan bağlantı taleplerine cevap verecek şekilde güçlendirilmesi yatırımın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Planlanan yatırımlar, yeni bağlantılarla birlikte özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunu kolaylaştırmaya yönelik altyapı çalışmaları içeriyor.

dijitalleşme ve iklim dayanıklılığı:

Uludağ Enerji, akıllı şebeke uygulamaları, dijital izleme sistemleri, uzaktan kontrol teknolojileri ve veri temelli operasyon yönetimini ön plana alıyor. Bu uygulamalar aracılığıyla arızalara müdahale sürelerinin kısaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Öktem, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı hava olaylarının dağıtım altyapısının dayanıklılığını artırmayı zorunlu kıldığını belirterek, altyapı planlamalarında bu risklerin gözetildiğini vurguladı.

yeşil finansman ve uluslararası iş birlikleri:

Şirket, uzun vadeli şebeke modernizasyonu ve dijitalleşme yatırımlarının sürdürülebilirliğinin, uluslararası finansman ve yeşil finansman modellerine erişimle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Öktem, IFC ve Proparco ile yürütülen süreçlerin bu bağlamda değer taşıdığını belirtti ve finansal sürdürülebilirliğin, iklim hedefleriyle uyumlu yatırımların devamlılığı açısından belirleyici olduğunu söyledi. Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarının güçlü şebeke, teknoloji ve finansman imkanlarıyla desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan CEO Sinan Öktem, elektrifikasyonun kapsamına ilişkin olarak şehir yaşamından ulaşıma kadar genişleyen örnekler sundu; elektrikli araçların yaygınlaşması, ısı pompaları ve ev içi elektrikli cihazların artan kullanımı gibi uygulamaların enerji talebini dönüştüreceğini belirtti. Ayrıca elektrikli şarj istasyonlarının yoğunluğu ve veri merkezlerinin enerji talebindeki yükselişin, dağıtım altyapısına ek yük getirdiğine dikkat çekildi. Bu gelişmeler doğrultusunda Uludağ Enerji, hem kapasite artırımı hem de akıllı yönetim sistemleriyle bölgesel enerji arz güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

COP31 bağlamında şirket, Türkiye’nin ev sahipliğini enerji dönüşümünün gerekliliklerini uluslararası platformda tartışmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğini belirtti. Uludağ Enerji, bu süreçte kendisini dönüşümün aktif bir paydaşı olarak konumlandırmaya devam edeceğini ve planladığı yatırımlar ile dijitalleşme adımlarıyla hizmet bölgesinde sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa etmeyi hedeflediğini açıkladı.

ULUDAĞ ENERJİ CEO'SU SİNAN ÖKTEM, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KONUŞTU