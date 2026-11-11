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Arhavili çay üreticileri Efor Çay'ın ödemelerini bekliyor

Arhavi'de eylül ayında Efor Çay'a teslim edilen yaş çayların bedelleri hâlâ ödenmedi; Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak üreticilerin mağduriyetine dikkat çekti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Arhavili çay üreticileri Efor Çay'ın ödemelerini bekliyor

Arhavi üreticileri ödeme gecikmesine tepkili

Artvin'in Arhavi ilçesinde eylül ayında Efor Çay'a teslim edilen yaş çayların bedellerinin hâlâ ödenmemesi, bölge üreticileri ve Arhavi Ziraat Odası'nı karşı karşıya bıraktı. Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşanan gecikmenin üreticileri ekonomik ve sosyal açıdan zor duruma soktuğunu vurguladı.

Üreticinin talepleri ve tepkisi:

Yıldızbayrak, üreticilerin Efor Çay'a güvenerek ürün teslim ettiğini, ödemelere ilişkin verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Yıldızbayrak sözlerinde, "Efor çay, üreticinin alın terini daha ne kadar bekleteceksiniz. Eylül ayında bu insanların çayını aldınız. ödemelerin ekim ayı sonunda yapılacağını söylediniz. Ekim bitti, kasım ayındayız. İnsanlar hâlâ kendi paralarını bekliyor." ifadelerini kullandı.

Başkan, üreticilerin paraya güvenerek yaptıkları harcamalar ve erteledikleri ödemeler nedeniyle ortaya çıkan güvencesizliğe dikkat çekti: "Bu insanlar size güvenerek çayını teslim etti. Alacağı paraya güvenerek evine erzak aldı, borçlandı, kirasını erteledi, ödemelerini planladı. Şimdi soruyorum: bu insanların verdiği sözleri kim yerine getirecek? borçlarını kim ödeyecek? evlerinin ihtiyaçlarını kim karşılayacak?"

Yıldızbayrak ayrıca, "Bu insanlar çayını toplarken, sırtında taşırken, kantara teslim ederken görevini yerine getirdi. şimdi sıra sizde! Üreticiden sabır beklemeye hakkınız yok. zaten yeterince beklediler. bir insanın kendi parasını alabilmek için haftalarca beklemesi, her gün hesabını kontrol etmesi kabul edilemez" diyerek tepkisini sürdürdü.

Çaykur'a kapasite ve rekabet çağrısı:

Arhavi Ziraat Odası Başkanı, bölgedeki tekelleşme kaygılarına da değinerek Çaykur'a çağrıda bulundu. Yıldızbayrak, "Çaykur Arhavi’de üreticiyi özel çay fabrikalarına çay vermeye mecbur bırakmamalı" diyerek Arhavi'ye yeni bir çay fabrikası yapılmasının ertelenmemesini istedi.

Yıldızbayrak, Çaykur'un kapasitesinin artırılmasının hem üreticinin satış seçeneklerini çoğaltacağını hem de yaş çay piyasasındaki dengenin korunmasına katkı sağlayacağını belirtti. Buna göre üreticinin ürününü teslim ederken ve parasını alırken sıkıntı yaşamaması, tek bir firmanın veya sınırlı sayıdaki alıcının kararlarına mahkûm edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Oda başkanının açıklamaları, bölgedeki üreticilerin kısa vadede ödemelerin hızlandırılması ve uzun vadede piyasa düzenini sağlayacak adımların atılması yönündeki beklentisini ortaya koyuyor.

ARHAVİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI SADIK YILDIZBAYRAK

ARHAVİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI SADIK YILDIZBAYRAK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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