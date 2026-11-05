Akbaş Karabük'te öğretmenlerle eğitimde bütüncül yaklaşımı değerlendirdi

Belen İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen odası buluşması

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Belen İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen öğretmen odası buluşmaları kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi, öğretmenlerin istek ve şikayetleri dinlendi.

Eğitimde bütüncül yaklaşım:

Akbaş, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını; milli, manevi ve kültürel değerlere bağlı, sosyal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Eğitimde elde ettiğimiz her başarının temelinde siz değerli öğretmenlerimizin emeği, gayreti ve fedakarlığı bulunmaktadır.

Akbaş, ayrıca maarif ailesinin tecrübesine vurgu yaparak, "Maarif ailemiz, sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve güçlü kadrosuyla çok büyük ve nitelikli bir camiadır" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin akademik gelişiminin yanında değerler eğitiminin de kritik olduğuna işaret etti.

Görüşler ve ortak sorumluluk:

Toplantıda öğretmenlerin öneri ve şikayetlerinin paylaşılması üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Akbaş, değerler eğitimi ile ilgili olarak, "Bizler, kendi kültürünü ve değerlerini tanıyan, bu değerleri günlük hayatına ve davranışlarına yansıtan bireyler yetiştirmeliyiz. Anne ve babasına, büyüklerine saygılı; gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerini benimseyen bir nesil yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Akbaş toplantıyı, öğretmenlerin görüşlerinin dikkatle alındığını belirterek, "Büyük bir aile olarak aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bizler de eğitim ortamlarımızı daha ileriye taşımak, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz." sözleriyle sonlandırdı. Buluşma, öneri ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMALARI ÇERÇEVESİNDE BELEN İLK VE ORTAOKULU'NDA ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELEREK EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.