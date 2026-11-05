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KBÜ'de idari süreçlerin etkinliği için birimler arası koordinasyon güçlendiriliyor

KBÜ'de Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığındaki toplantıda idari işleyiş, kurumsal hizmetler ve yeni dönem projeleri ele alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

KBÜ'de idari süreçlerin etkinliği için birimler arası koordinasyon güçlendiriliyor

KBÜ'de birimler arası koordinasyon toplantısı

Karabük Üniversitesi'nde idari işleyişin geliştirilmesi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlık etti.

toplantıya katılanlar:

KBÜ Senato Toplantı Odası'nda düzenlenen oturuma, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile daire başkanları katıldı.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda idari birimlerin iş süreçleri ve birimler arası iş birliği ana başlıklar halinde ele alındı. Daire başkanlıklarının yürüttüğü rutin ve dönemsel çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı ve uygulamalardaki mevcut duruma ilişkin tespitler paylaşıldı.

Katılımcılar, kurumsal hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin önceliklendirilmesi üzerinde durdu. Hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik somut adımlar ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi önerileri tartışıldı.

Toplantı, daire başkanlarının birim faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. Alınan değerlendirmeler doğrultusunda uygulamaya dönük adımların takip edileceği belirtildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) İDARİ İŞLEYİŞİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONUN...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) İDARİ İŞLEYİŞİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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