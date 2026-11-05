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Personel adımlarıyla sağlıklı yaşam kültürü güçlendirildi

KMÜ'de düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve akademik-idari kadronun katılımıyla personelin hareketli yaşamı benimsemesini hedefledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Personel adımlarıyla sağlıklı yaşam kültürü güçlendirildi

sağlıklı yaşam yürüyüşü:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi. Etkinlik üniversitenin Açık Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi ve geniş katılımla dikkat çekti.

katılımcılar ve amaç:

Yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın ve Prof. Dr. Murat Mayda ile dekanlar, müdürler ve üniversite personeli katıldı. Etkinliğin temel amacı, üniversite içinde sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve personelin hareketli yaşama teşvik edilmesi olarak açıklandı.

etkinliğin önemi ve kapanış:

Yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüş, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki önemine vurgu yaptı. Katılımcılar kampüs içinde bir araya gelerek hem sosyal bağları güçlendirdi hem de günlük rutinlere hareket eklemenin önemini gözler önüne serdi. Etkinlik, yürüyüşün tamamlanmasıyla sona erdi ve üniversitenin sağlıklı yaşam bilincini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE (KMÜ), SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE...

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE (KMÜ), SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA "SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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