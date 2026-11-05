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Pursaklar’da aile okulu ile kadınlar ve aileler güçleniyor

Pursaklar Belediyesi'nin 3. Farkındalık ve Aile Okulu seminerleri 2 Kasım–19 Ocak'ta üç hanımevinde kadınların iletişim ve aile bilincini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Pursaklar’da aile okulu ile kadınlar ve aileler güçleniyor

Pursaklar'da aile okulu eğitimleri Hüma Sultan Hanım Evinde başladı

Pursaklar Belediyesi, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Farkındalık ve Aile Okulu etkinlikleri kapsamında eğitim seminerlerine Hüma Sultan Hanım Evinde başladı. Program, kadınların kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ile aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla kurgulandı.

Amaç ve içerik:

Etkinliğin temel hedefi, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı iletişim kültürünü yaygınlaştırmaktır. Seminerlerde katılımcılara günlük yaşamda karşılaştıkları konularla ilgili bilinç ve farkındalık kazandırılması, kadınların bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede kadınların aile ve toplum yaşamında daha bilinçli ve etkin rol üstlenmeleri hedefleniyor.

Program takvimi ve mekanlar:

Eğitimler 2 Kasım-19 Ocak tarihleri arasında, pazartesi ve salı günleri olmak üzere üç farklı mekânda sürüyor. Seminerler sırasıyla Hüma Sultan Hanımevi, Hayme Ana Hanımevi ve Gülbahar Hatun Hanımevinde farklı konu başlıklarıyla katılımcılara sunuluyor.

Belediye yetkilileri, düzenlenen oturumların hem bireysel gelişime hem de aile içi dayanışma ve iletişime somut katkı sağlamasını beklediklerini belirtiyor. Katılımcıların seminerlerde edinilecek bilgi ve yöntemleri günlük yaşama taşıyarak toplumda daha geniş bir farkındalık oluşturması hedefleniyor.

‘FARKINDALIK VE AİLE OKULU&#039; ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA EĞİTİM SEMİNERLERİ HÜMA SULTAN HANIM EVİNDE...

‘FARKINDALIK VE AİLE OKULU' ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA EĞİTİM SEMİNERLERİ HÜMA SULTAN HANIM EVİNDE BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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