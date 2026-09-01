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Akbük'ün çözümü: deniz suyunu içme suyuna çevirecek 1 milyar liralık proje yıl sonunda tamamlanacak

Didim Akbük'te günlük 10 bin m³ deniz suyunu içmeye dönüştürecek 1 milyar liralık arıtma projesinin ihalesi tamamlandı; yıl sonunda bitmesi planlanıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:40

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Akbük'ün çözümü: deniz suyunu içme suyuna çevirecek 1 milyar liralık proje yıl sonunda tamamlanacak

Didim Akbük'te deniz suyu arıtma tesisi hayata geçiriliyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, Akbük bölgesinde kurulacak olan tesisle deniz suyu arıtılarak içme suyuna dönüştürülmesi hedefleniyor. Proje, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasındaki protokolle ilerliyor ve yerel yönetimin alternatif su kaynakları arayışında önemli bir adım olarak görülüyor.

projenin kapsamı:

Tesisin kapasitesi olarak öne çıkan rakam günlük 10 bin metreküp deniz suyunun arıtılarak içme suyu haline getirilmesi. Projenin maliyeti ise 1 milyar lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz Şubat ayında projenin müjdesini veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımın bölge için stratejik önemine vurgu yapmıştı.

İlgili protokolün imzalanmasının ardından, projenin ihale süreci tamamlandı ve uygulama aşamasına hazırlıklar sürüyor. DSİ ile iş birliği, tesisin teknik ve idari süreçlerinin eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlayacak şekilde planlanıyor.

iklim değişikliği ve projenin önemi:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı projeye ilişkin yaptığı açıklamada iklim değişikliğinin içme suyu konusunda riskleri artırdığını vurguladı. Bakan Yumaklı, "Artık iklim değişikliğiyle birlikte içme suyu konularında sıkıntı yaşama potansiyeli arttı. Dolayısıyla yeni teknolojiler, özellikle deniz suyu arıtmaları bugünlerde belediyelerin gündeminde. Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bunun protokolünü yaptık. Didim Akbük’te proje ihalesini bitirdik. Sene sonuna kadar projesi bitecek, ondan sonra yapım ihaleleriyle ilgili süreçler başlamış olacak" sözleriyle projenin gerekçesini ve takvimini özetledi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından bölgenin kuraklık riskine karşı daha dayanıklı bir su altyapısına kavuşacağını, tesisin devreye alınmasıyla içme suyu arz güvenliğinin güçlendirileceğini belirtiyor. Önümüzdeki aylarda yapım ihaleleriyle uygulama safhasının başlayacağı bildirildi.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE GÜNLÜK 10 BİN METREKÜP DENİZ SUYUNU İÇME SUYUNA...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE GÜNLÜK 10 BİN METREKÜP DENİZ SUYUNU İÇME SUYUNA DÖNÜŞTÜRECEK ARITMA TESİSİ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDERKEN, TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, PROJE İHALESİNİN TAMAMLANDIĞINI VE YIL SONUNA KADAR PROJENİN DE BİTMİŞ OLACAĞINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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