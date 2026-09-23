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Akçaabat'ta şehir içi trafiği rahatlatacak Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Akçaabat geçişindeki Güney Çevre Yolu çalışmalarında tünel, viyadük, kavşak ve bağlantı yolları eş zamanlı ilerliyor; trafik yükünde azalma hedefleniyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Akçaabat'ta şehir içi trafiği rahatlatacak Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Akçaabat geçişinde çalışmalar eş zamanlı ilerliyor

Trabzon’un önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Güney Çevre Yolu projesinin Akçaabat etabında imalatlar hız kesmeden devam ediyor. Projede tünel, viyadük, kavşak ve bağlantı yolları aynı anda yürütülerek saha üretimi her gün ilerleme kaydediyor.

Çalışma detayları:

Güzergâhta toplam 7 tünel yer alıyor. Bu tünellere ait 14 portaltan, 10 portalda imalatlar tamamlandı; 2 portalda yapım çalışmaları sürüyor ve kalan 2 portalda kamulaştırma süreci devam ediyor. Ayrıca tünellerin 4'ünde kazı ve destekleme çalışmaları aktif olarak yürütülüyor.

Projedeki 7 viyadükten biri tamamlanmış olup, diğer 6 viyadükte imalatlar devam ediyor. Bunun yanında proje kapsamında yer alan 3 kavşak bölgesinde de ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergah ve beklenen etkiler:

Akçaabat’ın batısındaki Mersin Mahallesi’nden başlayan güzergâh; Akçakale, Darıca, Kavaklı, Dürbınar, Düzköy Vadisi ve Sera Vadisi üzerinden ilerliyor. Tüneller, viyadükler ve bağlantı yollarındaki çalışmalar tamamlandığında Akçaabat şehir geçişindeki trafik yükünde belirgin bir azalma ve şehir merkezinde daha akıcı bir ulaşım hedefleniyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim projeye ilişkin açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: 'Güney Çevre Yolu ilçemiz için büyük önem taşıyor. Mersin’den başlayarak Akçaabat’ın güneyinden ilerleyen güzergâhta tünellerde, viyadüklerde, kavşaklarda ve bağlantı yollarında çalışmalar sürüyor. Bizler de yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Proje tamamlandığında şehir merkezimizdeki trafik yükünde ciddi bir rahatlama olacak. Özellikle transit trafiğin şehir merkezinin dışına alınmasıyla birlikte ulaşım daha rahat ve daha düzenli hale gelecek. Bu proje sadece ulaşımı değil; Akçaabat’ın gelişimini, ticaretini ve şehirleşmesini de doğrudan etkileyecek önemli bir yatırım.'

Yetkililer, kamulaştırma ve şantiye süreçleri tamamlandıkça imalat hızının artacağını belirtiyor; mevcut tablo çalışmanın etaplar halinde eş zamanlı ilerlediğini gösteriyor.

TRABZON’UN ÖNEMLİ ULAŞIM YATIRIMLARINDAN BİRİ OLAN GÜNEY ÇEVRE YOLU PROJESİ’NİN AKÇAABAT GEÇİŞİNDE...

TRABZON’UN ÖNEMLİ ULAŞIM YATIRIMLARINDAN BİRİ OLAN GÜNEY ÇEVRE YOLU PROJESİ’NİN AKÇAABAT GEÇİŞİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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