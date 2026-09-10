Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın liderlere istişare ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın kolları belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadın kolları belediye başkanları ile bir araya gelerek kabul gerçekleştirdi. Kabul, partinin yerel düzeydeki kadın liderlerinin doğrudan iletişim kurduğu bir buluşma olarak kayda geçti.

kabulün çerçevesi:

Toplantının içeriğine dair ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, görüşmenin istişare ve deneyim paylaşımına zemin hazırladığı değerlendirildi. Katılımcılar, yerel yönetim uygulamalarına dair gözlemlerini ve belediye yönetimindeki deneyimlerini aktarma fırsatı buldu.

kadın liderliğinin yerel yönetimdeki yeri:

AK Parti kadın kolları belediye başkanlarının bir araya gelmesi, kadın temsilinin görünürlüğünü ve yerel düzeyde koordinasyonu güçlendirme potansiyeli taşıyor. Toplantı, parti içi iletişim ile yerel hizmetlerin ele alınmasına yönelik bir platform niteliği taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadın kolları belediye başkanlarını kabul etti