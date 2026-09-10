Haftalık MSB değerlendirmesi: 2 PKK'lı teröristin teslimi ve savunma gündemi

MSB'nin haftalık bilgilendirmesi:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) faaliyetlerine dair kapsamlı bir değerlendirme sundu. Aktürk; terörle mücadele, hudut güvenliği, savunma sanayisi teslimatları, uluslararası eğitim faaliyetleri ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi verdi.

2 PKK'lı teröristin teslimi ve terörle mücadelede son durum:

Aktürk, TSK'nın "kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla" sürdürdüğü görev ve faaliyetler kapsamında hafta içinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, terörle mücadeledeki kararlılığın ve operasyonel iradenin devam ettiği vurgulandı.

Hudut güvenliği ve yakalamalar:

Hudut güvenliğine ilişkin veriler toplantıda paylaşıldı. Buna göre bu hafta sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken 790 şahıs yakalanmış, 887 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların toplamı 10 bin 445, engellenenlerin sayısı ise 49 bin 394 olarak açıklandı. Ayrıca Iğdır ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkat çekildi.

NATO iletişimciler konferansı ve stratejik iletişim:

Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinasyonunda 7-10 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden 542 iletişimcinin katıldığı NATO İletişimciler Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta stratejik iletişim, dezenformasyonla mücadele, müttefikler arası koordinasyon, bilişsel alandaki gelişmeler ve yapay zeka araçlarından etkin yararlanma başlıkları ele alındı. Aktürk, Komutanlığın NATO'nun yüksek hazırlık seviyesinin desteklenmesine katkı sağladığını ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasına yönelik çabaların sürdüğünü ifade etti.

Uluslararası eğitimler ve denizaşırı faaliyetler:

TSK'nın uluslararası eğitim ve iş birliği faaliyetleri kapsamında, 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Libya'nın doğu ve batı bölgelerinden katılan 362 misafir askeri personelin yer aldığı "Komando Temel Eğitimi"nin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Türkiye'nin "Tek Libya, Tek Ordu" hedefine vurgu yapılarak, Libya ile askeri eğitim ve iş birliği ilişkilerinin sürdürüleceği kaydedildi.

Savunma sanayisi teslimatları ve iş birlikleri:

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin TSK'nın imkan ve kabiliyetlerini güçlendirdiğini söyledi. Son bir haftada; MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına çeşitli silah ve mühimmat teslimlerinin yapıldığı, savunma sanayi paydaşlarına orta menzilli füze yakıt çubuğu ve Altay tankı ana silah sisteminin sağlandığı aktarıldı. Ayrıca ASELSAN tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığına HGK-84 (Hassas Güdüm Kiti) ve LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) teslimatlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Uluslararası fuarlar ve MKE iş birlikleri:

MKE'nin katıldığı fuarlar kapsamında, 8-10 Eylül'de Mısır'da düzenlenen 2'nci El‑Alameyn Hava Fuarı ve 8-11 Eylül tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilen MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na dikkat çekildi. MSPO çerçevesinde MKE ile Polonya'nın PGZ kuruluşu arasında hava savunma sistemleri alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bölgesel gelişmeler: Orta Doğu ve insani boyut:

Aktürk, Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmesinde İsrail'in Lübnan ve Filistin'deki saldırılarını kınadı. Açıklamada, Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 300'ü, yaralananların ise 12 bin 300'ü aştığı ifade edildi. Filistin tarafında ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısının yaklaşık 75 bine ulaştığı belirtildi. Dünya Gıda Programı verilerine atıfla Gazze nüfusunun üçte ikisinin kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulandı ve uluslararası toplumun somut tedbir alma sorumluluğuna dikkat çekildi.

Deniz kazaları ve arama kurtarma faaliyetleri:

Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan vatandaşlar ve 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin kayıp mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarının, 7 gün 24 saat esasına göre Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybedenler için taziyeler iletilirken, kazalarda etkilenen ailelere başsağlığı ve sabır dilendi.

Kültürel etkinlikler ve anma törenleri:

Aktürk, yaklaşan etkinlik takvimine de değindi. 11 Eylül'de Kütahya'da Mehteran Birlik Komutanlığınca düzenlenecek "Yaşayan Miras Festivali" ve Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığının Kayseri'deki "Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki konserleri; 12 Eylül'de Kahramanmaraş'ta 6'ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca icra edilecek konser planları aktarıldı. Ayrıca Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni kapsamında 16 Eylül'de İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı'nda anma töreni yapılacağı bildirildi.

Hava gösterileri ve akrobasi timleri:

Türk akrobasi ve gösteri timlerinin uluslararası etkinliklere katılımı hakkında bilgi verildi. 8-10 Eylül tarihlerinde Mısır'da düzenlenen 2'nci El‑Alameyn Hava Fuarı'nda Türk Yıldızları gösteri uçuşları gerçekleştiriyor. Ayrıca 12-13 Eylül'de Fransa'da düzenlenecek Saint‑Dizier Hava Gösterileri'ne SOLOTÜRK gösteri ekibinin katılımının planlandığı belirtildi.

Anma ve milli günler:

Aktürk, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı ve Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü de anarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanları, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için rahmet, minnet ve saygı dileklerini iletti.

Basın bilgilendirme toplantısında aktarılan veriler, TSK'nın hem iç güvenlik hem de uluslararası iş birlikleri alanında eş zamanlı faaliyet yürüttüğünü ve savunma sanayisiyle entegrasyonun devam ettiğini göstermektedir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) BAKANLIK SÖZCÜSÜ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN, KALICI GÜVENLİĞİ TESİS ETMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖREV VE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA HAFTA İÇERİSİNDE; 2 PKK’LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLMUŞTUR" DEDİ.