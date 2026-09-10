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Göztepe'nin hedefi Süper Lig'e yükselmek

Başantrenör Nehir Berk ve genel menajer Onur Cumhur Aksoy, medya gününde Göztepe'nin yeni sezondaki asıl hedefinin Basketbol Süper Lig'e yükselmek olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe'nin hedefi Süper Lig'e yükselmek

Medya günü ve sezon öncesi hazırlıklar:

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Bornova Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde tanıttı. A takım oyuncuları ve teknik heyetle yapılan buluşmada oyuncular kataloğ çekimlerine katıldı, takım sponsorları ise ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan ekip sorumluları, kulübün sezon hedefini kamuoyuyla paylaştı. Organizasyon boyunca hem saha içi hazırlıkların hem de iletişim çalışmalarının tamamlandığı mesajı verildi.

Kadro, hazırlık maçları ve taraftarın rolü:

Başantrenör Nehir Berk, geçen sezonun yarı final sürecinin takım için önemli bir referans olduğunu belirterek, yönetimin gayretleriyle güçlü bir kadro kurduklarını söyledi. Berk, sezona dair planlarını açıkladı: Göztepe'nin play-off sürecinde gösterdiği performansı bu kez Süper Lig'e yükselme ile taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Berk, takımın hazırlık döneminden memnun olduklarını ve oynanan 4 zorlu hazırlık maçında hem oyun hem de skor anlamında başarılı sınavlar verdiklerini belirtti. Ayrıca geçen sezondan takımda tutulan 4-5 sporcunun bulunduğunu, yeni katılanların ise lig tecrübesi ve istatistiksel olarak değerli isimler olduğunu vurguladı.

Sezon açılışı ve taraftara çağrı:

Sezonun ilk maçında ligin iddialı ekiplerinden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor (Maraş) ile karşılaşılacak. Başantrenör Berk, cumartesi günü oynanacak bu ilk maçta tüm taraftarları salona davet ederek, taraftar desteğinin takımın sezon başlangıcında belirleyici olacağını söyledi.

A Takım Genel Menajeri Onur Cumhur Aksoy ise kulübün dinamik ve genç bir kadro kurduğunu, hem yerli hem de yabancı oyuncuların altyapı ve milli takım geçmişleriyle dikkat çektiğini belirtti. Aksoy, Göztepe'nin ve oyuncuların yerinin 2. Lig değil, Süper Lig olduğunu ifade etti.

Medya gününde verilen mesajlar, kulübün saha içi hedefleriyle taraftar beklentisini örtüştürüyor. Yönetim, teknik heyet ve oyuncuların ortak hedefi açık: Göztepe'yi basketbolda hak ettiği üst lige taşımak için sezona iddialı başlamak.

GÖZTEPE BAŞANTRENÖRÜ NEHİR BERK

GÖZTEPE BAŞANTRENÖRÜ NEHİR BERK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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