burun spreylerinin bilinçsiz kullanımı tıkanıklığı artırabilir

burun spreyleri ve tıkanıklık riski:

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, burun tıkanıklığını gidermek amacıyla eczaneden reçetesiz alınan spreylerin sık ve bilinçsiz kullanımının sorunu büyütebileceğini belirtiyor. Grip, nezle, alerji veya sinüzit dönemlerinde kısa süreli rahatlama sağlayan bu ürünler, gereğinden uzun süre kullanıldığında tıkanıklığın kalıcı hale gelmesine neden olabiliyor ve kişinin daha sık sprey kullanma döngüsüne girmesine yol açabiliyor.

hangi spreyler risk taşıyor:

Tepe, her burun spreyinin bağımlılık yapmadığını vurguluyor. Özellikle ksilometazolin ve oksimetazolin gibi dekonjestan içeren spreylerin uzun süreli kullanımında, burun içindeki damarların ilaca alışmasının söz konusu olduğunu aktarıyor. Bu durumda sprey bırakıldığında tıkanıklık daha da artabiliyor ve halk arasında "burun spreyi bağımlılığı" olarak adlandırılan bir tablo ortaya çıkabiliyor.

Öte yandan, tuzlu su ve deniz suyu içeren spreyler bağımlılık yapmaz ve burun içinin nemlendirilmesine yardımcı olur. Alerji tedavisinde kullanılan steroid veya antihistaminik spreylerin de bağımlılık özelliği yoktur; ancak bu ürünlerin kullanım şekli ve süresi ürüne göre değişebileceği için prospektüs ve hekim önerilerine uyulmalıdır.

doğru kullanım ve dikkat edilmesi gerekenler:

Doğru teknik ve kullanım süresi, spreylerin güvenli olmasında belirleyicidir. Tepe, sprey kullanmadan önce ellerin yıkanması ve burunun nazikçe temizlenmesi gerektiğini, başın hafifçe öne eğilmesi gerektiğini söylüyor; başın geriye yatırılmaması önem taşıyor. Sprey ucu burun içindeki orta bölmeye değil, dış duvara doğru yönlendirilmeli, hafifçe nefes alırken püskürtme yapılmalı ve çok derin nefes çekilmemelidir. Kullanım sonrası sprey ucunun temizlenip kapağın kapatılması öneriliyor.

Tepe ayrıca dekonjestan spreylerde en kritik noktanın kullanım süresi olduğunu belirtiyor: bu ürünler genellikle kısa süreli kullanılmalı ve prospektüste belirtilen doz aşılmamalıdır. Uzun süreli kullanım, burun tıkanıklığını gidermek yerine kalıcı hale getirebilir. Sprey olmadan nefes almakta zorluk çekme, tıkanıklığın sürekli devam etmesi, burunda kuruluk, yanma veya kanama gibi belirtiler görülüyorsa kullanımın gözden geçirilmesi ve Büyük Anadolu Samsun Hastanesi bünyesindeki uzman bir doktordan destek alınması gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, burun spreyleri semptomları hızla hafifletebilse de hangi ürünün, nasıl ve ne kadar süreyle kullanılacağının bilinmesi önem taşıyor. Uzman yönlendirmesi ve üretici talimatları, uzun vadeli sorunları önlemede kilit rol oynuyor.

KULAK BURUN BOĞAZ (KBB) HASTALIKLARI VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANI OPR. DR. DAVUT TEPE, BURUN TIKANIKLIĞINI GİDERMEK AMACIYLA KULLANILAN SPREYLERİN ÖZELLİKLE UZUN SÜRE VE BİLİNÇSİZ ŞEKİLDE KULLANIMININ BURUN TIKANIKLIĞINI ARTIRABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.