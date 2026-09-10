KKTC'de seçim tarihi netleşti: genel ve yerel seçimler 6 aralık 2026'da

karar ve tarih:

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekilliği genel seçimi ile yerel seçimlerin aynı günde yapılmasını öngören tezkereyi kabul etti. Buna göre 6 Aralık 2026 tarihinde KKTC seçmeni, hem Cumhuriyet Meclisi için milletvekillerini hem de yerel yönetimler için adayları belirlemek üzere sandık başına gidecek.

süreç ve hükümetin tutumu:

Hükümet daha önce bu iki seçimin eş zamanlı gerçekleştirilmesi yönünde kararlı olduğunu açıklamış; Başbakan Ünal Üstel sürecin Yüksek Seçim Kurulu ile de görüşüldüğünü bildirmişti. Meclisin aldığı kararla, ikili seçimin aynı tarihte yapılması yönündeki adım yasama aşamasını tamamlamış oldu.

seçim takvimi ve mevzuat:

KKTC Yüksek Seçim Kurulu mevzuatına göre Cumhuriyet Meclisi seçimleri 5 yılda bir, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ise 4 yılda bir yapılıyor. Meclis kararı, bu periyodik takvim içinde iki seçimin aynı güne denk getirilmesini sağladı.

Alınan karar, seçmenlerin aynı gün hem merkezi yasama organı hem de yerel yönetimler için tercihlerini belirlemesini öngörüyor; böylece seçim organizasyonunun eş zamanlı yürütülmesi planlanıyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE (KKTC) MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİMİ İLE YEREL SEÇİMLERİN 6 ARALIK 2026 TARİHİNDE AYNI GÜN YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI. CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU, İKİ SEÇİMİN BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ÖNGÖREN TEZKEREYİ KABUL ETTİ.