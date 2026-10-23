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Akçadağ için proje takibi Ankara'da: Ulutaş yetkililerle görüştü

Hasan Ulutaş, Ankara'da yetkililerle Akçadağ projelerinin hızlandırılmasını görüştü ve Sağlıklı Kentler Birliği'ndeki sürdürülebilirlik çalışmalarına katıldı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Caner Şahin

Akçadağ için proje takibi Ankara'da: Ulutaş yetkililerle görüştü

Akçadağ'ın projeleri için Ankara'da temaslar

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, gerçekleştirdiği Ankara programında ilçeye yönelik projelerin takibi ve hızlandırılması konularını önceliklendirerek bir dizi ziyaret ve toplantıya katıldı. Ziyaretlerin hedefi, yürütülen çalışmaların hız kazanması ve Akçadağ sakinlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlanmasıydı.

Bakanlık ve kurum ziyaretleri:

Ulutaş, program kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı görevine atanan Mesut Arı'yı ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti. Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile bir araya gelen Ulutaş, Akçadağ ile ilgili projelerin takibi ve sürecin hızlandırılması yönünde görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde proje takibi, kaynakların etkin kullanımı ve uygulama takvimlerinin sıkılaştırılması üzerinde duruldu.

Sağlıklı kentler ve sürdürülebilir planlama:

Ankara temasları kapsamında Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına da katılan Ulutaş, şehirlerin daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesi ile vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelere katkı sağladı. Toplantıda sürdürülebilir şehircilik anlayışı, halk sağlığı odaklı planlama ve uzun vadeli yaşam kalitesi iyileştirmeleri ele alındı.

Ulutaş, Akçadağ'ın gelişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, ziyaretlerdeki nazik kabullerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Belediye yönetimi, alınan geri bildirimlerin ve kurumsal ilişkilerin projelerin hızlanmasına olumlu yansıyacağını vurguladı.

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ’TAN ANKARA’DA PROJE TEMASLARI

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ’TAN ANKARA’DA PROJE TEMASLARI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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