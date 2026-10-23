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canlı bahis soruşturmasında spordata çalışanının hesaplarında 192 milyon lira hareket tespit edildi

İstanbul'da Spordata çalışanı O.B.'nin canlı bahisleri 7 saniye geciktirip ortaklarına oynattığı, hesaplarında 192 milyon lira hareket tespit edildi; 8 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

canlı bahis soruşturmasında spordata çalışanının hesaplarında 192 milyon lira hareket tespit edildi

soruşturmanın odağı: spordata ve canlı bahis iddiaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata adlı firma mercek altına alındı. Firma, hukukî bahis şirketlerine altyapı desteği sağladığı müşterileri arasında Şans Girişim, Nesine ve Bilyoner gibi isimlerin bulunduğu tespit edildi. İç incelemede, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli müsabakalarda canlı bahisleri yedi saniye geciktirerek açtığı ve skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı iddia edildi.

yöntem ve etkilenen taraflar:

Soruşturma raporlarına göre, geciktirme yöntemi sonrası hesap açtırılan ortakların bahisleri müsabaka sonucu öngörüldükten sonra değerlendirildi. Bu yöntemin hem Spordata'nın hizmet verdiği bahis şirketlerinde hem de Spordata'da doğrudan maddi kayba yol açtığı öne sürülüyor. Kurumlar ve savcılık kaynaklarına göre bu usulsüz uygulama zinciriyle birlikte firma ile yasal bahis şirketlerinin toplamda 12 milyon lira zarar gördüğü değerlendirildi.

masak raporu, tutuklama ve genişletilen operasyon:

Şüpheli O.B., 21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Tutuklama sonrası incelenen MASAK raporunda şüphelinin hesaplarında toplam 192 milyon lira tutarında para giriş çıkışı ve yüklü transfer hareketleri kayda geçti. Soruşturmanın devamında O.B.'nin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha tespit edildi ve 23 Ekim tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Soruşturma hâlâ sürüyor; adli işlemler ve mali incelemeler devam ederken, yetkililer konuya ilişkin delillerin titizlikle değerlendirildiğini bildiriyor. Olayla ilgili kimin hangi role sahip olduğuna dair tespitler ve olası ek gözaltılar için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İSTANBUL&#039;DA SPOR MÜSABAKALARINDAKİ CANLI BAHİSLERİ 7 SANİYE GECİKTİREREK AÇTIĞI VE SKOR BELLİ...

İSTANBUL'DA SPOR MÜSABAKALARINDAKİ CANLI BAHİSLERİ 7 SANİYE GECİKTİREREK AÇTIĞI VE SKOR BELLİ OLDUKTAN SONRA ORTAKLARINA BAHİS OYNATTIĞI İDDİA EDİLEN SPORDATA İSİMLİ FİRMADA ÇALIŞAN VERİ ANALİSTİ O.B.'NİN, ŞİRKETİ VE YASAL BAHİS FİRMALARINI TOPLAM 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTIĞI TESPİT EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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