Bandırma'da panelde yükselen tartışma: 'mutlak butlan' çıkışı salonu terk ettirdi

Bandırma'da panelde tartışma gündeme geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen "Cumhuriyete Kurulan Kumpas ve Yeni Anayasa Değişikliği" başlıklı söyleşide, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Rotary Kulübü iş birliğiyle bir otel toplantı salonunda bir araya gelen katılımcılar arasında sözlü bir gerilim yaşandı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Süheyl Batum ile CHP Bandırma İlçe Başkanı Remzi Poyraz arasında, Batum'un "mutlak butlan" değerlendirmesi tartışmanın merkezine yerleşti.

Tartışmanın odağı 'mutlak butlan':

Programda anayasa hukuku ve siyasi tarih konularına değinen Prof. Dr. Süheyl Batum'un "mutlak butlan" kavramına ilişkin tespiti sırasında Remzi Poyraz kürsü konuşmasına müdahale etti. Poyraz, söyleşinin başlığına atıfla, Batum'un konu dışına çıktığını belirterek tepkisini dile getirdi ve Batum'un salondaki dinleyicilere yönelik ifadelerine ilişkin iddialarda bulundu.

Poyraz, Batum'a yönelttiği sözlerde, "Cumhuriyete Kurulan Kumpas ve Yeni Anayasa Değişikliği adlı konu üzerine konuşma yapacağına gelmişsin, burada butlanı anlatıyorsun. Neden konuyu saptırıyorsun? Konuya başlarken Türk insanına 'salak' dediniz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, salon içinde gerginliğin artmasına neden oldu.

Sahne gerilimi ve salonun tepkisi:

Bunun üzerine Batum ile Poyraz arasında sözlü atışma yaşandı; Batum, Poyraz'a yönelik konuşmasında, "Ben sizin gibi insanları çok gördüm. Dinlediğini anlamayan ve dediğini de anlamadıktan sonra 'anayasa profesörüsün' diye. Lütfen haddini bil, kes sesini. Böyle bir şey olamaz, haddinizi bilin lütfen" dedi.

Tartışmanın ardından Remzi Poyraz salonu terk etti. Poyraz’ın ayrılışı sırasında bazı katılımcıların alkışladığı, bazı izleyicilerin ise Poyraz’a "Lütfen çıkar mısınız" diye seslendiği görüldü. Programı düzenleyen ADD Bandırma Şube Başkanı Hayri Turna ile Yeni Parti İlçe Başkanı Mehmet Atak'ın tartışma süresince müdahalede bulunmadığı bildirildi.

Söyleşi, Türkiye’nin siyasi tarihi, hukuk sistemi ve anayasal değişiklikler bağlamında planlanmış bir program olarak kayıtlara geçti; ancak "mutlak butlan" tartışması gündemin merkezine oturarak salon içinde dikkat çeken bir gerilim yarattı.

SALONDA BULUNAN KATILIMCILARIN DA TAKİP ETTİĞİ TARTIŞMANIN ARDINDAN REMZİ POYRAZ SALONU TERK ETTİ.