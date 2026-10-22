Dolar 49,6196 0,00%
Euro 55,7800 -0,05%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.450,62 -2,57%
EUR/USD 1,1222 -0,11%
Brent Petrol 113,44 +4,25%
--°

Yirmi yıllık üyelik sona erdi: Ebru Akgün Pekel CHP'den ayrıldı

Ebru Akgün Pekel, yaklaşık 20 yıllık CHP üyeliğini sonlandırdığını sosyal medyadan duyurdu; kararında demokratik ilkeler, liyakat ve ortak akıl vurgulandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 22:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Yirmi yıllık üyelik sona erdi: Ebru Akgün Pekel CHP'den ayrıldı

İstifa kararı ve duyurusu:

Ebru Akgün Pekel, Silivri Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak yürüttüğü görevleri sürdürürken, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Pekel açıklamasında, partide geçirdiği yaklaşık yirmi yıllık döneme atıf yaparak istifa gerekçelerini paylaştı.

Açıklamada öne çıkan nedenler:

Pekel, kararında demokratik ilkeler, özgür irade, liyakat ve ortak akıl anlayışına vurgu yaptığını belirtti. Açıklama, kişisel tercih ve siyaset içi beklentiler çerçevesinde alındığını işaret ediyor; Pekel, bu değerlerin belirleyici olduğunu ifade etti.

Yerel meclisteki etkileri:

İstifa haberi, parti dengeleri açısından yankı uyandırdı; haber metninde, Pekel'in ayrılığının CHP'nin yerel meclisteki gücünü etkilediği not edildi. Bu gelişme, Silivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclislerindeki siyasi dengelerin izlenmesine neden olacak.

Hem Silivri hem de İBB temsilcisi olan Pekel'in kararı, yerel siyaset aktörleri ve parti tabanında değerlendirmelere yol açacak nitelikte. Konuyla ilgili daha fazla gelişme, parti içi değerlendirmeler ve meclis süreçlerinde izlenecek adımlarla netlik kazanacak.

SİLİVRİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ EBRU AKGÜN PEKEL CHP’DEN İSTİFA ETTİ

SİLİVRİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ EBRU AKGÜN PEKEL CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İngiltere kralı III. Charles Umman ziyaretinde Hazreti Muhammed hadisini Arapça...
images

Erzurum tanıtım günlerinde eğitim yatırımları ve sosyal medya uyarısı
images

Türkiye ve Kanada stratejik ortaklığa adım attı: yeni işbirliği dönemi başlıyor
images

Antalya'da COP31 için 26 bin kişilik güvenlik ağı oluşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kıraathanede çıkan kavgada arkadaşını öldürdü, cinayeti sohbet platformunda yayınladı

Beşiktaş evinde Crystal Palace'a direniyor: 15. dakikada skor 0-0

Trabzonspor evinde Hearts'ı 2-0 yendi

Van sağlık altyapısına 91 hekim takviyesi yapıldı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi