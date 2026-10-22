Yirmi yıllık üyelik sona erdi: Ebru Akgün Pekel CHP'den ayrıldı

İstifa kararı ve duyurusu:

Ebru Akgün Pekel, Silivri Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak yürüttüğü görevleri sürdürürken, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Pekel açıklamasında, partide geçirdiği yaklaşık yirmi yıllık döneme atıf yaparak istifa gerekçelerini paylaştı.

Açıklamada öne çıkan nedenler:

Pekel, kararında demokratik ilkeler, özgür irade, liyakat ve ortak akıl anlayışına vurgu yaptığını belirtti. Açıklama, kişisel tercih ve siyaset içi beklentiler çerçevesinde alındığını işaret ediyor; Pekel, bu değerlerin belirleyici olduğunu ifade etti.

Yerel meclisteki etkileri:

İstifa haberi, parti dengeleri açısından yankı uyandırdı; haber metninde, Pekel'in ayrılığının CHP'nin yerel meclisteki gücünü etkilediği not edildi. Bu gelişme, Silivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclislerindeki siyasi dengelerin izlenmesine neden olacak.

Hem Silivri hem de İBB temsilcisi olan Pekel'in kararı, yerel siyaset aktörleri ve parti tabanında değerlendirmelere yol açacak nitelikte. Konuyla ilgili daha fazla gelişme, parti içi değerlendirmeler ve meclis süreçlerinde izlenecek adımlarla netlik kazanacak.

SİLİVRİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ EBRU AKGÜN PEKEL CHP’DEN İSTİFA ETTİ