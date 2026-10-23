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Cumhuriyet bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de kent içi raylı hatlar ücretsiz olacak

29 Ekim'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı belirli kent içi raylı sistem hatları gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:28

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Caner Şahin

Cumhuriyet bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de kent içi raylı hatlar ücretsiz olacak

Cumhuriyet bayramı'nda bakanlıktan ulaşım duyurusu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Karar, 23 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Hangi hatlar kapsama alındı:

Bakanlığın bildirimine göre İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN hatları 29 Ekim günü ücretsiz çalışacak.

Vatandaşlara sağlanacak erişim:

Uraloğlu, söz konusu hatların "tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacağını" belirtti. Açıklama, resmi karar doğrultusunda kent içi toplu ulaşımda geçici bir ücretsiz kullanım düzenlemesini işaret ediyor.

Uygulamanın süresi, kapsanan hatlar ve işlem detayları resmi karar metninde yer aldığı şekilde geçerli olacak; vatandaşlar ilgili hatları 29 Ekim boyunca ek ücret ödemeden kullanabilecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA BAŞKENTRAY...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA BAŞKENTRAY, MARMARAY, İZBAN, SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEM HATTI VE GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI’NIN ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERECEĞİNİ BİLDİRDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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