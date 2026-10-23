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Dronlarla denetimde Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere ceza

Elazığ'da emniyetin dron destekli denetiminde emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dronlarla denetimde Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere ceza

Dronlarla denetimde Elazığ'da kural ihlali yapan sürücülere ceza

Elazığ'da trafik yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimin yöntemi:

Görüntüleme ve izleme amacıyla kullanılan dronlar sayesinde ekipler, sahadan uzaktan ihlalleri tespit etti. Operasyonda emniyet kemeri takmayan sürücüler, seyir halindeyken telefonla konuşan sürücüler ve kırmızı ışık kuralına uymayan araç kullanıcıları belirlendi.

İhlaller ve uygulanan işlemler:

Tespit edilen kural ihlallerine ilişkin ekiplerce kayıt tutuldu ve ilgili sürücülere idari ile cezai işlem uygulandı. Yetkililer, dron destekli denetimlerin trafik güvenliğini artırma ve kural ihlallerini daha etkin şekilde belirleme amacını taşıdığını bildirdi.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DRON DESTEKLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE KURALLARA...

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DRON DESTEKLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLER TESPİT EDİLEREK CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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