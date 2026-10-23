Bilecik'te gençlik enerjisi: AK Parti buluşmasında birlik mesajı

AK Parti Bilecik gençlerle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Recep Seymen Yaşar Arslantaş yoğun katılımla bir araya gelerek gençlik dinamizmini öne çıkardı. Toplantıda samimi sohbetler ve karşılıklı görüş alışverişi yapıldı, gençlerin heyecanı buluşmanın ana teması oldu.

Buluşmanın akışı:

Program, gençlerin düşüncelerini aktardığı ve fikirlerini paylaştığı bir formatta ilerledi. Katılımcılar hedeflerini, beklentilerini ve çalışma isteğini dile getirirken, teşkilat yöneticileri gençlerin taleplerine kulak verdi. Etkinliğin düzenlenmesinde İl Gençlik Kolları Başkanımız Volkan Demiröz ve gençlik teşkilatı üyelerinin katkıları vurgulandı.

Gençlerin sesi ve liderlerin mesajı:

Yıldırım buluşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Gençlerimizin enerjisi ve samimiyetiyle güzel bir akşam geçirdik. Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Recep Seymen Yaşar Arslantaş ile birlikte gençlerimizle bir araya gelerek onların heyecanını ve enerjisini paylaştık. Gençlerimizin fikirleri, hedefleri ve ülkemizin geleceğine dair hayalleri bizim için çok kıymetli. Gençlerimizle aynı ortamda bulunmak, onların düşüncelerini dinlemek bizlere de güç veriyor. Programın düzenlenmesinde emeği geçen İl Gençlik Kolları Başkanımız Volkan Demiröz’e ve gençlik teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin heyecanıyla yanan bu ateşin, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

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