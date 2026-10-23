Dolar 49,7339 +0,03%
Euro 55,7312 -0,04%
Bist 11.084,84 -1,21%
Altın Gram 6.448,69 -0,67%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,29 +0,58%
--°

Bilecik'te gençlik enerjisi: AK Parti buluşmasında birlik mesajı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve MKYK üyesi Recep Seymen Yaşar Arslantaş gençlerle bir araya gelip enerjilerini paylaştı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bilecik'te gençlik enerjisi: AK Parti buluşmasında birlik mesajı

AK Parti Bilecik gençlerle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Recep Seymen Yaşar Arslantaş yoğun katılımla bir araya gelerek gençlik dinamizmini öne çıkardı. Toplantıda samimi sohbetler ve karşılıklı görüş alışverişi yapıldı, gençlerin heyecanı buluşmanın ana teması oldu.

Buluşmanın akışı:

Program, gençlerin düşüncelerini aktardığı ve fikirlerini paylaştığı bir formatta ilerledi. Katılımcılar hedeflerini, beklentilerini ve çalışma isteğini dile getirirken, teşkilat yöneticileri gençlerin taleplerine kulak verdi. Etkinliğin düzenlenmesinde İl Gençlik Kolları Başkanımız Volkan Demiröz ve gençlik teşkilatı üyelerinin katkıları vurgulandı.

Gençlerin sesi ve liderlerin mesajı:

Yıldırım buluşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Gençlerimizin enerjisi ve samimiyetiyle güzel bir akşam geçirdik. Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Recep Seymen Yaşar Arslantaş ile birlikte gençlerimizle bir araya gelerek onların heyecanını ve enerjisini paylaştık. Gençlerimizin fikirleri, hedefleri ve ülkemizin geleceğine dair hayalleri bizim için çok kıymetli. Gençlerimizle aynı ortamda bulunmak, onların düşüncelerini dinlemek bizlere de güç veriyor. Programın düzenlenmesinde emeği geçen İl Gençlik Kolları Başkanımız Volkan Demiröz’e ve gençlik teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin heyecanıyla yanan bu ateşin, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATINDA GENÇLİK ATEŞİ YAKILDI

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATINDA GENÇLİK ATEŞİ YAKILDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kente 16,2 milyar tl'lik yatırım paketiyle 68 proje bir arada
images

Trump, Musk'ın Ukrayna'ya Starlink erişimini yeniden sağladığını söyledi
images

Kırşehir üreticileri destek bekliyor: üretimin sürdürülebilirliği için somut adı...
images

Bandırma'da panelde yükselen tartışma: 'mutlak butlan' çıkışı salonu terk ettird...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolvadin'de kanalizasyondan başlayarak geniş kapsamlı altyapı atağı

Eyüpsultan'da kavşakta çarpışma: ışıkları onarmaya giden belediye personeli de yaralandı

Elektronik sigarada 'zararsız' algısına karşı uyarı: gençler risk altında

Bodrum rıhtımında bir gün: Star Legend 300 yolcuyla limana demir attı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı