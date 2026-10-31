Akçakale'de aniden yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Akdiken Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Hasan Bulduk'a bir otomobil çarptı.

Kaza sırasında aracın sürücüsünün öğretmen olduğu belirtilen İ.P. olduğu, aracın plakasının ise 27 AZT 019 olduğu öğrenildi. İddiaya göre, çocuk aniden yola fırladı; kontrolünü kaybeden otomobil daha sonra yol kenarında park halinde bulunan bir minibüse çarparak durdu.

Kaza anı ve müdahale:

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza sonrası sürücü, ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor; yetkililer kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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