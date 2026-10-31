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Akçakale'de aniden yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Akçakale'de yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpan 9 yaşındaki Hasan Bulduk yaşamını yitirdi; sürücü ifadesi için karakola götürüldü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçakale'de aniden yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Akçakale'de aniden yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Akdiken Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Hasan Bulduk'a bir otomobil çarptı.

Kaza sırasında aracın sürücüsünün öğretmen olduğu belirtilen İ.P. olduğu, aracın plakasının ise 27 AZT 019 olduğu öğrenildi. İddiaya göre, çocuk aniden yola fırladı; kontrolünü kaybeden otomobil daha sonra yol kenarında park halinde bulunan bir minibüse çarparak durdu.

Kaza anı ve müdahale:

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza sonrası sürücü, ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor; yetkililer kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN AKÇAKALE İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK, OTOMOBİLİN...

ŞANLIURFA'NIN AKÇAKALE İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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