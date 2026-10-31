Kampüste örnek alınan sporcu Berfin Sönmez hayatını kaybetti

bursa teknik üniversitesi'ni yasa boğan kayıp:

Berfin Sönmez, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencisi ve Floor Curling sporcusu olarak tanınıyordu. Genç yaşta yaşamını yitiren Sönmez'in ani vefatı, üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, arkadaşları ve spor camiasında derin üzüntüye neden oldu. BTÜ yönetimi olayın ardından resmi bir taziye mesajı yayımladı.

akademik ve sportif kimliği:

Sönmez, akademik başarıları kadar kampüste üstlendiği liderlik rolleriyle de dikkat çekiyordu. 2026 yılında düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda takımının üçüncülük kupasını kaldırmasında önemli rol oynayan Sönmez, BTÜ kadın takımının mimarlarından biri olarak üniversite tarihine adını yazdırmıştı.

cenaze ve taziye:

Genç sporcunun cenazesinin geçtiğimiz perşembe günü memleketi Van'da toprağa verildiği öğrenildi. Üniversite camiası, Sönmez için Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerken, spor çevreleri de kaybı derin bir üzüntüyle karşıladı.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) ÖĞRENCİSİ VE AYNI ZAMANDA FLOOR CURLİNG SPORCUSU BERFİN SÖNMEZ, GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ. HEM AKADEMİK BAŞARISI HEM DE KAMPÜSTEKİ AKTİF SPORCU VE LİDER KİMLİĞİYLE TANINAN SEVİLEN ÖĞRENCİ SÖNMEZ'İN ANİ VEFATI, BTÜ YÖNETİMİNİ, HOCALARINI, ÖĞRENCİ ARKADAŞLARINI VE TÜM SPOR CAMİASINI YASA BOĞDU. ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ VEFATIN ARDINDAN RESMİ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI.