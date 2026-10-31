Araban’da sanayiye dönüşüm: osb ve küçük sanayi sitesiyle binlerce istihdam hedefleniyor

Araban'da sanayi yatırımları için bekleyiş

Araban İlçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, bölgedeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Altun, projelerin uygulanmasıyla ilçenin ekonomik anlamda güçlenmesini ve yeni istihdam alanları oluşmasını hedeflediklerini belirtti.

Tarım potansiyeli ve yatırım ihtiyacı:

Altun, Araban'ın güçlü bir tarım havzası olduğuna dikkat çekti. İlçede sarımsak, karpuz, kavun, makarnalık, baklavalık ve ekmeklik buğday, arpa, nohut, Antep fıstığı, ayçiçeği ve pamuk gibi çok sayıda ürünün yetiştirildiğini vurguladı. Bu tarımsal potansiyelin sanayi yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Altun, ekonomik dönüşümün hem üretici gelirlerini artıracağını hem de katma değeri yükselteceğini ifade etti.

Proje detayları ve beklentiler:

Altun, iki projenin de Haziran 2023 tarihinde resmiyet kazandığını ve Araban sınırlarında yaklaşık 64,7 hektarlık (647 dekar) alanın "Araban Sanayi Alanı" olarak ilan edildiğini hatırlattı. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından alınan kararlarla Araban'ın 6. Bölge teşvik kapsamına alındığını belirtti.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede ilk etapta onlarca fabrikanın kurulmasının ve binlerce kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyleyen Altun, bunun ilçenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sunacağını ifade etti.

siyaset ve bürokrasiye çağrı:

Altun, "Bu projeler şimdiye kadar takip edilseydi ilçemizin ekonomisinin kalkınması ve gelişiminin önünde önemli bir engel kalmayacaktı" diyerek, siyasiler ve yetkililer nezdinde gerekli lobi faaliyetlerinin yürütülmesini ve bürokratik kolaylıkların sağlanmasını talep etti. Altun, Gaziantep'in sanayide önde gelen bir il olduğunu, ilçesi Araban'ın da bu avantajdan yararlanması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Araban OSB ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin hızlandırılması, ilçede yeni yatırımların ve istihdamın artmasına zemin hazırlayacak; tarımsal üretimin sanayileşmeyle buluşması yerel ekonomiyi canlandıracaktır.

ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN