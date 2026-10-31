Antalya’da kültür yolu 9 günde şehri yeniden canlandıracak

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Antalya ayağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde başladı. Festival, 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında kentte 40’tan fazla mekânda ve 440’tan fazla etkinlikle konser, sergi, opera, bale, tiyatro, arkeoloji gezileri ve geleneksel sanat atölyeleri sunacak.

COP31 sonrası EXPO alanına yeni fonksiyonlar:

Ersoy, Türkiye turizmini 12 aya ve 81 ile yayma hedefi doğrultusunda, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sonrasında EXPO alanında önemli bir adım atılacağını açıkladı. Bakan, bu alanda TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanma kurularak "Bu büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıktan sonra Antalya EXPO alanında, Türkiye’nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birini hayata geçirmek üzere TGA çatısı altında kuracağımız ve profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Antalya turizminin önemli bir ihtiyacı olan kongre ve fuar turizmi için dünya ölçeğinde ve çok üst düzey nitelikte bir merkez oluşturarak kış ve bahar dönemlerine de hareketlilik kazandıracağız." dedi.

Program ve sahne sanatları:

Festivalin ana sahne programında Konyaaltı Beach Park’ta Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun konser verecek. Sahne sanatları takviminde ise Anna Karenina ve Carmina Burana baleleri ile Attila operası yer alıyor. Ersoy, festival boyunca 10’dan fazla konser, 30’un üzerinde sergi ve yerleştirme ile 30’a yakın atölye düzenleneceğini; ayrıca gezi organizasyonları, fotoğrafçılık çalışmaları ve çocuk etkinliklerinin de programın ayrılmaz parçaları olacağını belirtti.

Kutsal emanetler ve yaşayan miras sergileri:

Festival kapsamındaki sergiler arasında yer alan "Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri"nde kutsal emanetler, Kabe örtüleri ve Kur’an-ı Kerim nüshaları ziyaretçilere sunulacak. "Yaşayan Miras Antalya" sergisinde ise Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların telkari, cam ve ahşap işleri, kilim ve halı dokuma, çömlekçilik, çinicilik, keçe, ebru, tezhip ve minyatür alanlarındaki eserleri yer alacak. Ersoy, ziyaretçilerin bu sergide yalnızca eserleri görmeyeceklerini, aynı zamanda asırlardır aktarılan bilgi, beceri ve anlayışı da tecrübe edeceklerini vurguladı; sergi kapsamında atölyeler, kısa film gösterimleri ve Düğmeli Evler üzerine söyleşiler planlandığı belirtildi.

Ayrıca "Üç Ressam" sergisinde Mustafa Taviloğlu’nun koleksiyonunda yer alan Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet’in eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Gastronomi rotaları ve lezzet durakları:

Festivalin gastronomi programında 85 lezzet durağı belirlendi ve programa şef Mehmet Akdağ ev sahipliği yapacak. Belirlenen rotalar arasında Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş ile Manavgat ve Alanya rotaları yer alıyor. Ersoy, festivalin Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtmak için bir vitrin işlevi göreceğini; lezzet duraklarında kentin geleneksel mutfak kültürünü çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturan sunumların yer alacağını ifade etti.

Ersoy ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl 26 şehiri kapsadığını ve organizasyonun yaklaşık 8 aya yayıldığını; önümüzdeki yıl programın 32 ile genişleyeceğini kaydetti. Festival, Antalya’nın kent içi ve sezon dışı hareketliliğini artırma hedefiyle planlanan etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

COP31’İN ARDINDAN EXPO ALANINDA FUAR, KONGRE VE ETKİNLİK MERKEZİ OLUŞTURACAKLARINI BELİRTEN ERSOY, "KIŞ VE BAHAR DÖNEMLERİNE DE HAREKETLİLİK KAZANDIRACAĞIZ" DEDİ.