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Kütahya'dan COP31'e araç desteği: elektrikli otobüsler Antalya'ya gönderildi

Kütahya Belediyesi, elektrikli otobüslerini COP31 için Antalya’ya görevlendirdi; Yoncalı hattındaki ulaşım 11 No’lu denetimli otobüslerle kesintisiz sürdürülecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: İrem Özkan

Kütahya'dan COP31'e araç desteği: elektrikli otobüsler Antalya'ya gönderildi

Kütahya belediyesi elektrikli otobüslerini COP31 için görevlendirdi

Kütahya Belediyesi bünyesindeki elektrikli otobüsler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında görev almak üzere Antalya'ya gönderildi. Belediye tarafından yapılan duyuruda, araçların zirve süresince Antalya'da hizmet vereceği bildirildi.

Görevlendirme ve belediye açıklaması:

Açıklama, Kütahya Belediyesi yetkilileri tarafından yayınlandı. Duyuruda, elektrikli otobüslerin Antalya'da görevlendirileceği, bu süreçte kent içi toplu taşımada aksama yaşanmaması için gerekli planlamaların yapıldığı vurgulandı. Açıklama, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci imzasıyla kamuoyuna iletildi.

Yoncalı hattında ulaşımın organizasyonu:

Elektrikli otobüslerin Antalya'ya gönderilmesi nedeniyle Yoncalı güzergâhındaki toplu taşıma, alternatif düzenlemelerle sağlanacak. Buna göre Yoncalı bölgesindeki hizmetler, 11 No’lu hatta görev yapan denetimli halk otobüsleri tarafından yürütülecek. Belediye, vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi amacıyla gerekli tüm planlamaların yapıldığını belirtti.

Yetkililer, geçici düzenlemenin yolcuların günlük ulaşımını etkilememesi için sefer sıklığı ve kapasite dengesinin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Vatandaşlara alternatif araç ve hatlarla ilgili bilgilendirmelerin ilgili duyuru kanallarından iletileceği bildirildi.

KÜTAHYA’NIN ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİ COP31 İÇİN ANTALYA’YA GÖNDERDİ

KÜTAHYA’NIN ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİ COP31 İÇİN ANTALYA’YA GÖNDERDİ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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