Balıkesir’de üniversiteli gençlerle Türkiye Yüzyılı gündemi

ÜNİAK tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı' zirvesi

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Üniversiteli Aktif Gençler Topluluğu (ÜNİAK Balıkesir) tarafından organize edilen Türkiye Yüzyılı Zirvesi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa üniversite yönetimi, siyasetçiler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Salonda yer alan isimler arasında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ile Genel Sekreter Vekili Soner Şahin, senato üyeleri, akademik ve idari personel yer aldı.

Program akışı ve açılış konuşmaları:

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve ÜNİAK Başkanı Yusuf Dağ gerçekleştirdi; konuşmalarda zirvenin amacı, gençlerin ülke hedeflerindeki önemi ve üniversite-toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Milletvekillerinin gençlerle buluşması:

Zirvede, Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Dr. Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan öğrencilerle bir araya geldi. Konuşmacılar, Türkiye’nin gelecek hedefleri üzerine görüşlerini paylaştı ve gençlerin bu hedeflerin gerçekleştirilmesindeki rolüne değindi.

Vekillerin açıklamaları, gençlerin beklentileri ve ülke gündemine dair yapılan değerlendirmeler, katılımcılar arasında etkileşim yarattı. Program soru-cevap bölümünde öğrencilerin doğrudan yönelttiği sorulara verilen yanıtlarla devam etti.

Etkinlik, konuşmacılara takdim edilen plaketlerle sona erdi. Zirve, üniversite düzeyinde siyaset, gençlik ve gelecek tasavvurlarının paylaşıldığı bir platform olarak kayda geçti ve öğrencilerle temsilciler arasında doğrudan iletişim imkânı sundu.

Balıkesir Üniversitesi ve ÜNİAK Balıkesir tarafından düzenlenen organizasyon, gençlerin siyasi ve toplumsal süreçlere katılımını teşvik eden çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİNDE TÜRKİYE YÜZYILI ZİRVESİ DÜZENLENDİ MEHMET AYDEMİR-İSMAİL OK