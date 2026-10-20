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İnönü öğrencilerinin diz teşhisi projesi TÜBİTAK 2242'de üçüncü oldu

İnönü Üniversitesi öğrencileri, diz eklem deformasyonlarının erken teşhisine yönelik projeyle TÜBİTAK 2242'de Türkiye üçüncüsü oldu; Rektör Akpolat makamında tebrik etti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: İrem Özkan

İnönü öğrencilerinin diz teşhisi projesi TÜBİTAK 2242'de üçüncü oldu

ziyaret ve tebrik:

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan öğrencileri makamında kabul ederek başarılarını tebrik etti.

proje ve ekip:

"Diz Eklem Deformasyonlarının Erken Teşhisi İçin Segmental Ayak Parmak Kuvveti ve Basınç Dağılım Analizi" adlı projeyle dereceye giren İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Muhammed Kayaokay ve Muammer Enis Ersoy ile proje danışmanı Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Bahçe ziyarette yer aldı.

üniversitenin değerlendirmesi:

Ziyarette proje hakkında bilgi alan Rektör Akpolat, öğrencilerin ve danışman öğretim üyesinin çalışmalarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

REKTÖR AKPOLAT’ TAN TEKNOFEST’26’DA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

REKTÖR AKPOLAT’ TAN TEKNOFEST’26’DA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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