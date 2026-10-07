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Akçakoca gençlik merkezinde çocuklara yönelik değerler ve Kur'an atölyesi

Akçakoca Gençlik Merkezi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için başlatılan atölye, Kur'an-ı Kerim öğretimiyle değerler eğitimini birlikte sunuyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Akçakoca gençlik merkezinde çocuklara yönelik değerler ve Kur'an atölyesi

Akçakoca Gençlik Merkezi yeni bir atölye programı başlattı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren Akçakoca Gençlik Merkezi, ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki öğrencilere yönelik yeni bir atölye başlattı. Program, katılımcılara hem Kur'an-ı Kerim eğitimi hem de değerler eğitimi sunmayı amaçlıyor ve merkezin çocuk ile gençlere yönelik eğitim yelpazesini genişletiyor.

Atölyenin içerik ve hedefleri:

Atölye kapsamında öğrencilere temel Kur'an öğrenimi verilirken, aynı zamanda toplum içinde paylaşma, iş birliği ve sorumluluk gibi temel değerlerin pekiştirilmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Programın odak noktası, bilgi aktarımının ötesine geçerek katılımcıların öğrenme ve birlikte hareket etme becerilerini desteklemek olarak tanımlanıyor.

Uygulama ve devamlılık:

Merkez yetkilileri, atölye çalışmalarının düzenli şekilde devam edeceğini ve çocukların gelişimine katkı sağlayacak farklı eğitim etkinliklerinin takip edileceğini belirtiyor. Bu girişim, yerel gençlik merkezinin eğitim faaliyetlerini çeşitlendirerek aile ve okul dışında çocuklara güvenli ve yönlendirici bir öğrenme ortamı sunma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Akçakoca Gençlik Merkezi'nin başlattığı bu atölye, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kapsamlı bir program sunarak hem dini eğitim hem de karakter gelişimine odaklanmayı hedefliyor.

AKÇAKOCA GENÇLİK MERKEZİ’NDE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KUR’AN-I KERİM VE DEĞERLER...

AKÇAKOCA GENÇLİK MERKEZİ’NDE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KUR’AN-I KERİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ ATÖLYESİ BAŞLADI. PROGRAM KAPSAMINDA ÇOCUKLARIN BİLGİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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