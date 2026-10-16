Dolar 49,5213 +0,11%
Euro 55,7537 +0,40%
Bist 11.724,37 -2,86%
Altın Gram 6.698,79 +0,89%
EUR/USD 1,1255 +0,30%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Akçakoca limanında şiddetli yağış tekneyi batırdı, vinçle kurtarıldı

Akçakoca limanında etkili yağış limanda bağlı fiber bir teknenin su alıp batmasına yol açtı; vinçle yürütülen müdahale saatler süren çalışmayla tekne sudan çıkarıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Akçakoca limanında şiddetli yağış tekneyi batırdı, vinçle kurtarıldı

Akçakoca limanında fiber tekne battı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve olumsuz hava şartları, limanda demirli bulunan bir fiber teknenin su alarak batmasına neden oldu. Olayın ardından bölgeye ekipler yönlendirildi ve teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları:

Batan tekne, bölgeye çağrılan vinç ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışıldı. Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları müdahaleyi zorlaştırdı; yürütülen çalışmalar saatler sürdü ve sonunda tekne sudan çıkarıldı.

Liman güvenliği ve gözlemler:

Olay, limandaki bağlı teknelerin olumsuz hava koşullarına karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Yaşanan gelişme, limandaki tekneler açısından oluşabilecek tehlikelerin ve alınması gereken önlemlerin önemini gündeme taşıdı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE LİMANDA BULUNAN FİBER TEKNE SU ALARAK BATTI. BATAN TEKNE, VİNÇ YARDIMIYLA SAATLER SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SUDAN ÇIKARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı
images

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı ön...
images

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı
images

Ormanlık alanda çıkan kavgada imam hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü

Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı