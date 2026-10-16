Akçakoca limanında şiddetli yağış tekneyi batırdı, vinçle kurtarıldı

Akçakoca limanında fiber tekne battı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve olumsuz hava şartları, limanda demirli bulunan bir fiber teknenin su alarak batmasına neden oldu. Olayın ardından bölgeye ekipler yönlendirildi ve teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları:

Batan tekne, bölgeye çağrılan vinç ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışıldı. Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları müdahaleyi zorlaştırdı; yürütülen çalışmalar saatler sürdü ve sonunda tekne sudan çıkarıldı.

Liman güvenliği ve gözlemler:

Olay, limandaki bağlı teknelerin olumsuz hava koşullarına karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Yaşanan gelişme, limandaki tekneler açısından oluşabilecek tehlikelerin ve alınması gereken önlemlerin önemini gündeme taşıdı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE LİMANDA BULUNAN FİBER TEKNE SU ALARAK BATTI. BATAN TEKNE, VİNÇ YARDIMIYLA SAATLER SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SUDAN ÇIKARILDI.