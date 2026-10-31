Sinop'ta jandarmaya yaban hayatı ve kara avcılığı eğitimi

Sinop'ta düzenlenen eğitimde amaç ve yaklaşım:

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından jandarma personeline yönelik verilen eğitimde, doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi. Programda katılımcılara, saha denetimlerinde uygulanacak ilke ve yöntemler üzerinde duruldu.

Eğitimin içeriği ve öne çıkan konular:

Eğitim kapsamında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunuun hükümleri tek tek ele alındı. Avlanma esas ve yasakları, koruma altındaki türlere yönelik yükümlülükler ve mevzuatın sahadaki yorumu uygulamalı örneklerle anlatıldı. Ayrıca, kaçak avcılıkla mücadele teknikleri, delil toplama süreçleri ve idari yaptırım mekanizmaları vurgulandı.

Kurumlar arası iş birliği ve sahada uygulama:

Sinop DKMP yetkilileri, mevzuat hükümlerinin etkin uygulanabilmesi için jandarma ile koordinasyonun önemine değindi. Eğitimde, sahada karşılaşılan sorunlara ilişkin iletişim kanalları, ortak uygulama protokolleri ve ihbar mekanizmalarının işleyişi üzerinde duruldu. Yetkililer, koruma çalışmalarının sürdürülebilirliği için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirileceğini belirtti.

Program, jandarma personelinin mevzuatı daha iyi kavraması ve saha denetimlerinde karşılaştıkları pratik zorluklara hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçladı. Eğitim sonrası uygulama ve denetimler aracılığıyla, yaban hayatının korunmasına yönelik kararların kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.

SİNOP DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, JANDARMA PERSONELİNE YÖNELİK 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLDİ.