Akçakoca'da denizden gelen talepler yerinde değerlendirildi

Akçakoca'da balıkçılarla yerinde görüşme yapıldı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi ve Balıkçı Barınağıni ziyaret ederek bölgede çalışan balıkçılarla bir araya geldi. Ziyarette kooperatif temsilcileri ve balıkçılarla doğrudan temas kurularak sahadan gelen talepler yerinde dinlendi.

Görüşmede ele alınan başlıklar:

İl Müdürü Esra Uzun ve Kooperatif Başkanı Osman Özer arasındaki görüşmede, balıkçıların karşılaştığı sorunlar, altyapı ve ekipman ihtiyaçları ile sezon içinde yaşanan zorluklar ele alındı. Toplantıda ayrıca balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalara ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projelere dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

sürdürülebilirlik ve çalışma koşulları:

Görüşmede sürdürülebilirlik vurgusu öne çıktı; İl Müdürü Esra Uzun, sektörün uzun vadeli devamlılığı için kaynakların korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca üreticilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve balıkçılık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmaların gerekliliği vurgulandı.

Ziyaret, yerel aktörlerle doğrudan iletişim kurulması ve sahadan gelen geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi açısından önem taşıdı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kooperatif arasında yürütülecek iş birliklerinin takip edilerek somut adımlar atılması bekleniyor.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ESRA UZUN, AKÇAKOCA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ İLE BALIKÇI BARINAĞI'NI ZİYARET EDEREK BÖLGEDEKİ BALIKÇILARLA BİR ARAYA GELDİ.