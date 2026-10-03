Akçakoca’da sanatla buluşan uluslararası suluboya festivali

Akçakoca’nın sahil ve kent dokusunu suluboya diliyle öne çıkaran Akçakoca Uluslararası Suluboya Festivali bu yıl ikincisiyle sanatseverlerle buluştu. Açılış töreni ve devamındaki programlara ilçe protokolü, yerel yönetim temsilcileri, sanatçılar ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.

açılış ve katılımcılar:

Açılış programında konuşan protokol üyeleri, etkinliğin Akçakoca’nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini sanat aracılığıyla tanıtma hedefini vurguladı. Programa Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkan Vekili Alev Ünal başta olmak üzere ilçe protokolü, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Suluboya Sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu ve yerel dokunun resmedilmesinin önemi öne çıkarıldı.

mekanlar, program ve süresi:

Festival, farklı mekanlarda açık hava ve sergi etkinlikleriyle sürdürülecek. Etkinlikler; Yukarı Mahalle Tarihi Akçakoca Evleri, Liman İçi, Ceneviz Kalesi, Mehmet Arif Köşkü, Vela Art Gallery, Konuralp Antik Tiyatrosu, Efteni Gölü ve Korugöl gibi mekânlarda gerçekleşecek. Festival, 5 Ekim 2026 tarihine kadar açık kalacak ve bu süre içinde atölye, sergi ve açık alan çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Organizatörler festivalin ilçenin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlamasını, aynı zamanda Akçakoca’nın tanıtımına değer katmasını hedeflediklerini belirtti. Etkinlik, suluboyanın evrensel dilini kullanarak hem yerel mirası görünür kılmayı hem de ziyaretçilere farklı bakış açıları sunmayı amaçlıyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİN DE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN AKÇAKOCA ULUSLARARASI SULUBOYA FESTİVALİ, DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMI VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.