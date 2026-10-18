Altın Portakal jürilerinde kısa ve uzun metrajın yönetmen temsilcileri belirlendi

jüriler açıklandı:

24-31 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri kadroları netleşti. Festival kapsamında Kısa Film Yönetmenleri Derneği ve FİLM-YÖN jürileri, ulusal yarışmalarda en iyi yönetmen ödüllerini değerlendirecek.

kısa film yönetmenleri derneği jürisi:

Kısa Film Yönetmenleri Derneği jüri üyeliklerini Selvihan Eroğlu, Aziz Alaca ve Simay Antep oluşturuyor. Bu jüri, Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Yönetmen ödülünü belirleyecek.

selvihan eroğlu:

Girişimci, yapımcı ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Selvihan Eroğlu, kurucusu olduğu Personart Entertainment çatısı altında sinema, reklam, casting ve proje geliştirme alanlarında çalışmalar yürüttü. Sinema alanında yapımcılık, yapım koordinasyonu ve casting deneyimine sahip olan Eroğlu; Tek Başına ile Bağlar, Kökler ve Tutkular projelerinde yapım süreçlerinde görev aldı ve 2026 yapımı Tavukkarası kısa filminde yapımcı olarak çalıştı.

aziz alaca:

Aziz Alaca, Ankara Film Evi bünyesinde çok sayıda reklam ve tanıtım filmi çekti; kısa film ve belgesel çalışmalarında bulundu. 2020'de BLU TV için hazırlanan 4 bölümlük Ankara Havası belgesel dizisini yönetti. 2022'de İstanbul Film Festivali'nde Göl Kenarı kısa filmi ile FIPRESCI ödülü aldı, 2023'te Kruvasan kısa filmiyle birçok festivale katıldı. 2024'te YouTube için 11 bölümlük Yüzüncü Yıl dizisini çekti ve halen ilk uzun metrajlı filmi Tek Başınanın vizyon çalışmalarını yürütüyor.

simay antep:

Simay Antep, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi lisans bölümünden mezun oldu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Oyun Yazarlığı eğitimini tamamladı. 2005'ten itibaren sinema ve dizi film çevirmenliği yapan Antep, halen yazarlık, yapımcılık ve sinema çevirmenliği çalışmalarına devam ediyor.

fİlm-yön jürisi:

FİLM-YÖN jürisi üyeleri Mehmet Eryılmaz, Murat Düzgünoğlu ve Çiğdem Sezgin olarak açıklandı. Bu jüri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen ödülü için filmleri değerlendirecek.

mehmet eryılmaz:

Mehmet Eryılmaz kendi kısa, deneysel ve belgesel filmlerini yazıp yönettikten sonra sinema üzerine yazılar yazdı ve çok sayıda reklam filmi ile müzik klibi yönetti. Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler filminde oyuncu olarak yer aldı. İlk uzun metrajlı kurmaca filmi Hazan Mevsimi (2008) ardından 2015'te Misafir filmini çekti. Daha yakın tarihli belgeselleri arasında İstanbul’da Bayram Sabahı bulunuyor. Ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilen filmleriyle 2016 Montreal Dünya Film Festivali'nde büyük jüri ödülü ve FIPRESCI dahil olmak üzere toplam 25 ödül kazandı.

murat düzgünoğlu:

Murat Düzgünoğlu, 2007'de bağımsız sinema amacıyla Fikirtepe Film'i kurdu. İlk uzun metrajlı filmi Hayatın Tuzu (2008) sonrası, 2014'te yayılan tanınırlık getiren Neden Tarkovski Olamıyorum? ile daha geniş bir kitleye ulaştı. Üçüncü uzun metrajı Halef dünya prömiyerini Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve film ulusal ile uluslararası mecralarda birçok ödüle layık görüldü.

çiğdem sezgin:

Çiğdem Sezgin, Marmara Üniversitesi GSF Film Tasarımı Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olup Kasap Havası (2015) ve Suna (2022) filmlerinin yazarı, yönetmeni ve yapımcısıdır. Halen üçüncü uzun metrajlı filmi Elveda Mona Lisa'nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Festivalin jürilerinin açıklanması, hem kısa hem de uzun metraj alanlarında hangi bakış açıları ve seçim kriterlerinin öne çıkacağına dair ilk işaretleri veriyor. Jüri değerlendirmeleri, 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki gösterimler ve yarışmalar sonucunda netleşecek.

ALTIN PORTAKAL’DA FİLM-YÖN JÜRİSİ BELLİ OLDU