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Mum ışığında sezon açıldı: izleyici jürisi karar verdi

Kocaeli Şehir Tiyatroları 29. sanat yılını mum ışığında düzenlenen konser ve Yücel Erten'in oyunlaştırdığı Karar ile açtı; izleyiciler jüri olarak oy kullandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Mum ışığında sezon açıldı: izleyici jürisi karar verdi

Mum ışıklı konserle sezon açılışı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılını özel bir programla başlattı. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda gerçekleştirilen açılış etkinliği, önce mum ışıklı bir konser ile izleyicilere sakin ve ritmik bir dinleti sundu; ardından Ferdinand von Schirach'ın eserinden Yücel Erten tarafından oyunlaştırılan Karar sahnelendi.

Konserin ayrıntıları:

Programın ilk bölümünde sahnede piyanist Dengin Ceyhan, çellist Esin Şahin ile vokalistler Fatih Kayhan ve Beste Gül Çınar yer aldı. Candle Concert olarak adlandırılan dinletide müzik ve aydınlatmanın uyumu ön plandaydı; salonun atmosferi, sezon başlangıcına yakışır bir estetize büründü.

Oyun formatı ve izleyici katılımı:

Akabinde sahnelenen oyun, mahkeme salonunda geçen bir hikâyeyi merkeze alıyor ve vicdan, adalet ile sorumluluk kavramlarını sorguluyor. Eserin dramaturjik düzenlemesi Yücel Erten tarafından yapıldı, yönetmen koltuğunda ise Şakir Gürzumar bulunuyordu. Oyunun dikkat çeken yanı, finalde izleyicilerin jüri rolünü üstlenerek sanığın suçlu ya da suçsuz olduğuna dair oy kullanmalarıydı; bu yöntem seyirciyi doğrudan karar sürecine dahil etti.

Bu uygulama, oyunun tematik derinliğini güçlendirirken salonla sahne arasındaki bariyerleri kaldırdı ve tartışmayı izleyici tabanına taşıdı.

Kurumun geçmişi ve mesajlar:

Yönetmen Şakir Gürzumar, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluşunda yer aldığını belirterek kurumun kendisi için özel bir değeri olduğunu vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Oyunun oyunlaştırmasını yapan Yücel Erten de tiyatronun geçmiş gelişim sürecine katkıda bulunduğunu hatırlatarak genç ekibi görmekten memnuniyet duyduğunu aktardı. Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyip sanatseverlere destekleri için teşekkür etti.

Program, sahneye katkı sağlayan sanatçıların ve davetlilerin katıldığı kokteyl ile sona erdi. Kocaeli Şehir Tiyatroları, mevcut repertuvarın yanı sıra yeni eserlerle de önümüzdeki sezonda izleyici karşısına çıkmayı planlıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINA MUM IŞIĞINDA DÜZENLENEN KONSER...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINA MUM IŞIĞINDA DÜZENLENEN KONSER VE İZLEYİCİLERİN OYUNUN SONUCUNA KATILDIĞI "KARAR" ADLI TİYATRO OYUNUYLA BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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