restorasyon süreci:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde başlatılan restorasyon çalışmaları, Akçakoca merkezindeki eski T Tipi Cezaevi binasını gençlere yönelik bir eğitim merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Yapı, ilçede 48 yıl hizmet verdikten sonra 13 yıldır atıl durumdaydı. Restorasyon çalışmaları Mayıs ayında başlamış ve hafta sonları da dahil aralıksız sürdürülerek yapının yaklaşık %85-90 oranında tamamlanması sağlanmış durumda.

Projede emeği geçen ekip, yapının tarihi dokusunu koruyacak biçimde güçlendirme ve onarım uygulamalarına özen gösteriyor. İç duvarlardaki güçlendirme sıvaları bitirildi, tavan bölümlerindeki takviyelerde son aşamaya gelindi. Avlu çevresindeki taş duvarlara enjeksiyon uygulaması yapılarak duvarların içten takviyesi gerçekleştirildi ve derz çalışmaları tamamlandı. Tavanlarda dayanıklılığı artırmak için güçlendirme kumaşı çift kat halinde uygulandı ve birleşim noktaları püskül adı verilen özel bağlantılarla sağlamlaştırıldı.

Restorasyonda kullanılan malzeme ve iç mekan detaylarının seçiminden uygulama sürecine kadar proje başından itibaren Özlü tarafından yakından takip ediliyor. Üst katta yer alan çalışma odalarında ve genel iç mekan düzenlemelerinde son işlemler yapılırken, projede görev alan yaklaşık 20 personel ile çalışmaların önümüzdeki ayın sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.

cam tavanlı avlu ve kullanım alanları:

Tarihi avlunun üzerine yerleştirilecek cam çatı, doğal ışığın iç mekana ulaşmasını sağlayarak ferah bir çalışma ortamı oluşturacak. Cam çatının ana taşıyıcı ayakları yerleştirildi ve zeminde gerçekleştirilecek mozaik uygulamaları projenin son süsleme aşamaları arasında bulunuyor.

Kütüphane bünyesinde 10 ayrı çalışma odası ile gençlerin zaman geçirebileceği bir kafeterya planlandı. Ayrıca bahçe ve peyzaj düzenlemeleriyle yapı çevresi sosyal kullanıma uygun hale getirilecek. Projenin hedefi, restorasyonun tamamlanmasının ardından tarihi yapıyı bir eğitim yuvasına dönüştürerek 2027'nin ilk aylarında hizmete açmak olarak belirtiliyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE UZUN YILLAR CEZAEVİ OLARAK HİZMET VEREN VE 13 YILDIR ATIL DURUMDA OLAN TARİHİ CEZAEVİ ÇOCUKLARA VE GENÇLERE HİZMET VERECEK BİR EĞİTİM YUVASINA DÖNÜŞÜYOR. CAM TAVANLI AVLUSUYLA DİKKAT ÇEKEN VE 10 AYRI ÇALIŞMA ODASINDAN OLUŞACAK KÜTÜPHANENİN 2027’NİN İLK AYLARINDA HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR.