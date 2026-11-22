gösterim ve söyleşi:

Sinema Anadolu'da 23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF) kapsamında yönetmenliğini Biket İlhan'ın üstlendiği Tatlı Maya filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından yönetmen ile oyuncular Erdem Ergüney ve Fatih Serdar Yılmaz izleyicilerle buluştu ve filmin yapım süreci ile hikâyesi üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Aysun Akıncı üstlendi.

ilhan'ın sinemasında tekrar eden temalar:

Prof. Dr. Nesrin Aysun Akıncı, konuşmasında İlhan'ın önceki yapıtlarında da belirgin olan kadın sorunları ve göç temalarına dikkat çekti. Akıncı, yönetmenin 'Yarım Kalan Mucize' ve 'Bir Hekimin Anıları' gibi filmlerinde de benzer hassasiyetlerin sürdüğünü belirterek, bu ortak temaların İlhan sinemasının arka planını oluşturduğunu vurguladı.

yönetmenin geçmiş vurgusu:

Biket İlhan, filmlerinde yakın geçmişe ve toplumsal meselelere sıkça yer verdiğini ifade etti. İlhan, geçmişin önemine değinerek, 'Geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi de doğru değerlendiremeyiz' sözleriyle sinemasının yönünü özetledi. Yönetmen, diğer filmlerinin genellikle tarihi kişiliklere veya olaylara dayandığını ve genç kuşak ile günümüz izleyicilerinin geçmişi tekrar fark etmesini hedeflediğini belirtti.

oyuncuların perspektifleri:

Erdem Ergüney projeye katılma gerekçesini mesleki bir arayış ve senaryodaki kadın dayanışmasının güçlü oluşuna bağladı. Ergüney, 'Senaryoda harika bir kadın dayanışması vardı' diyerek filmin anlatmak istediğinin net olduğunu ve karakterin içinde yer alan zıtlıkların kendisini cezbettiğini aktardı. Oyuncu, kısıtlanmış hayatlarda bazen korunma ve sarılmanın önemine vurgu yaptı.

Fatih Serdar Yılmaz ise oyunculuğun tiyatro ile sinema arasındaki farklarına değindi ve iki mecranın birbirinden tamamen farklı deneyimler sunduğunu söyledi. Yılmaz, canlı sahne performansıyla bir film karesinde yakalanan anın taşıdığı niteliklerin farklı olduğunu dile getirdi.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi ve gösterim izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

FİLMİN YÖNETMENİ BİKET İLHAN (SAĞDAN İKİNCİ) İLE OYUNCULARI ERDEM ERGÜNEY (SOLDAN İKİNCİ) VE FATİH SERDAR YILMAZ (SOLDA), SİNEMASEVERLERLE BİR ARAYA GELEREK FİLMİN YAPIM SÜRECİNE VE HİKÂYESİNE İLİŞKİN SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ